Нафта падає на тлі економічних побоювань та очікування рішення щодо процентної ставки в США

Ціни на нафту впали у вівторок на тлі невизначеності щодо перспектив світової економіки після торговельної угоди між США та ЄС, а також в очікуванні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

О 06:25 EET ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 6 центів, або на 0,1%, до 69,98 доларів за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 66,60 доларів, що на 11 центів, або на 0,2%, нижче.

Обидва контракти торгувалися більш ніж на 2% вище, ніж на попередній сесії, а в понеділок Brent досягла найвищого рівня з 18 липня.

Торговельна угода між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, яка передбачає введення 15% імпортного мита на більшість товарів з ЄС, дозволила уникнути повномасштабної торговельної війни між двома основними союзниками, яка могла б охопити майже третину світової торгівлі і погіршити перспективи попиту на паливо.

Угода також передбачає 750 мільярдів доларів на закупівлю американських енергоносіїв в ЄС у найближчі роки, що, на думку аналітиків, практично не має шансів для ЄС, тоді як європейські компанії мають інвестувати 600 мільярдів доларів у США протягом другого президентського терміну Дональда Трампа.

Хоча фіналізація торговельної угоди між США та ЄС стала полегшенням для світових ринків на тлі підвищеної невизначеності, графік і етапи, на які спрямовані інвестиції, залишаються неясними, зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

«Ми вважаємо, що 15% ставка створить перешкоди для зростання єврозони, але навряд чи підштовхне економіку до рецесії».

Тим часом, у понеділок у Стокгольмі відбулася більш ніж п'ятигодинна зустріч високопоставлених економічних чиновників США і Китаю, на якій вони намагалися вирішити давні економічні суперечки, що лежать в основі торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. Очікується, що переговори продовжаться у вівторок.

Учасники нафтового ринку також очікують засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США 29-30 липня, на якому, як очікується, ФРС збереже ставки, але може дати сигнал про «голубиний» нахил на тлі ознак уповільнення інфляції, вважає Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova.

«Імпульс сприяє підвищенню ставок в найближчій перспективі, але ринок вразливий до волатильності, викликаної несподіванками центрального банку або зривом торгових переговорів», - сказала Сачдева.

«Імовірність уповільнення економічного зростання і потенційного зниження ставок Федеральним резервом залишається невизначеною, що обмежує потенціал зростання нафти».

Тим часом, в понеділок Трамп встановив новий крайній термін в «10 або 12 днів» для Росії, щоб досягти прогресу в припиненні війни в Україні або зіткнутися з санкціями. Трамп пригрозив санкціями як Росії, так і покупцям її експорту, якщо не буде досягнуто прогресу.