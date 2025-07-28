Комітет ОПЕК+ відзначив загальне виконання угоди ОПЕК+, але закликав «штрафників» представити оновлені графіки компенсацій

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК+ (JMMC) під час чергового засідання, яке тривало близько 15 хвилин, розглянув дані про видобуток нафти за травень і червень.

Як ідеться в пресрелізі ОПЕК, було відзначено загальну відповідність виконанню угоди ОПЕК+.

"Комітет знову наголосив на винятковій важливості досягнення повної відповідності та компенсації (раніше недоскорочених обсягів - ІФ) і закликав країни, які не досягли повної відповідності, подати оновлені плани компенсацій до секретаріату ОПЕК до 18 серпня 2025 року", - ідеться в повідомленні.

Востаннє графіки оновлювалися 16 квітня.

Наступне засідання JMMC заплановано на 1 жовтня 2025 року. Комітет збирається раз на два місяці, але зберігає право скликати додаткові засідання або вимагати проведення міністерської зустрічі країн ОПЕК+.

