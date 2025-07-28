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Зростання цін на нафту прискорилося, Brent подорожчала до $69,26 за барель
14:46 28.07.2025 |
Ціни на нафту посилили підйом вдень у понеділок на оптимізмі у зв'язку з укладенням торговельної угоди між Європейським союзом і Сполученими Штатами.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:14 EET піднімається на $0,81 (1,2%), до $69,26 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,8 (1,23%), до $65,96 за барель.
Євросоюз і США уклали торговельну угоду під час зустрічі американського президента Дональда Трампа з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії, пишуть ЗМІ.
У рамках угоди Штати введуть мито в розмірі 15% на імпорт більшості європейських товарів, включно з автомобілями. При цьому мита на сталь і алюміній залишаються колишніми.
За словами Трампа, ЄС погодився закупити енергоносії на $750 млрд, інвестувати в США $600 млрд, відкрити ринки країн для торгівлі зі США з нульовими тарифами і закупити безліч одиниць військової техніки.
Тим часом у понеділок у Стокгольмі відбудеться зустріч представників США і Китаю, які спробують домовитися про продовження "тарифної паузи", що завершується 12 серпня.
Угода між США і ЄС усунула один з факторів, що створювали невизначеність на ринку, і тепер увага інвесторів переключиться на фундаментальні показники, вважає аналітик PVM Тамаш Варга. Водночас на ціни продовжать чинити тиск сильний долар і скорочення імпорту нафти в Індію, додав експерт.
Крім того, єменські хусити заявили про намір нападати на будь-які судна, які взаємодіють з ізраїльськими портами. Вони закликали всі судноплавні компанії "припинити співробітництво з портами Ізраїлю", а всі країни - чинити тиск на Ізраїль "для припинення його агресії і зняття блокади Сектора Гази, щоб уникнути ескалації".
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