Ціни на нафту зростають на тлі оптимізму щодо торгівлі після укладення угоди між США та ЄС

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як США уклали торговельну угоду з Європейським Союзом і можуть продовжити мораторій на мита з Китаєм, що зменшило побоювання, що підвищення мит може негативно вплинути на економічну активність і обмежити попит на паливо.

О 05:36 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 20 центів, або 0,29%, до 68,64 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate коштувала 65,31 долара за барель, подорожчавши на 15 центів, або 0,23%.

Торговельна угода між США та Європейським Союзом і можливе продовження паузи в застосуванні мит між США та Китаєм підтримують світові фінансові ринки та ціни на нафту, заявив аналітик IG Markets Тоні Сикамор.

«Зі зменшенням ризику тривалої торговельної війни та важливості термінів застосування мит у серпні ринки відреагували позитивно», - додав він у коментарі.

У неділю США та ЄС уклали рамкову торговельну угоду, яка встановлює імпортне мито у розмірі 15% на більшість товарів ЄС, що становить половину від загрожуваної ставки. Угода запобігла більшій торговельній війні між двома союзниками, які становлять майже третину світової торгівлі і можуть обмежити попит на паливо.

Також на понеділок запланована зустріч у Стокгольмі між високопоставленими переговорниками США та Китаю, метою якої є продовження до 12 серпня перемир'я, що утримує різке підвищення мит.

У п'ятницю ціни на нафту встановилися на найнижчому рівні за три тижні під тиском глобальних торговельних проблем і очікувань збільшення поставок нафти з Венесуели.

Державна нафтова компанія PDVSA готується відновити роботу своїх спільних підприємств на умовах, схожих на ліцензії епохи Байдена, як тільки президент США Дональд Трамп відновить дозволи для її партнерів на видобуток і експорт нафти в рамках свопів, повідомили джерела в компанії.

Хоча в понеділок ціни дещо зросли, їх зростання було обмежене перспективою подальшого послаблення обмежень на постачання з боку ОПЕК+.

Комісія з моніторингу ринку Організації країн-експортерів нафти та їх союзників має зібратися в понеділок о 12:00 за Гринвічем.

Чотири делегати ОПЕК+ заявили минулого тижня, що навряд чи буде рекомендовано змінювати існуючі плани восьми членів щодо збільшення видобутку нафти на 548 000 барелів на день у серпні, хоча інше джерело зазначило, що ще зарано робити висновки.

ING очікує, що ОПЕК+ до кінця вересня принаймні повністю відновить додаткові добровільні обмеження поставок на 2,2 млн барелів на добу.

Це призведе до збільшення поставок у вересні щонайменше на 280 000 барелів на добу. Однак, очевидно, є можливість для більш агресивного збільшення.

Група виробників прагне відновити частку ринку, а літній попит допомагає поглинути надлишкові обсяги нафти.

Аналітики JP Morgan заявили, що в липні світовий попит на нафту зріс на 600 000 барелів на добу в порівнянні з минулим роком, а світові запаси нафти зросли на 1,6 мільйона барелів на добу.

На Близькому Сході єменські хусити заявили в неділю, що будуть атакувати судна компаній, які ведуть бізнес з ізраїльськими портами, незалежно від їхньої національності, в рамках того, що вони назвали четвертою фазою військових операцій проти Ізраїлю через конфлікт у Газі.