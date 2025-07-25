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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує помірно дорожчати, Brent торгується біля $69,4 за барель

 

Ціни на нафту помірно зростають на оптимізмі щодо торгових переговорів США з їхніми партнерами.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:17 EET піднімається на $0,24 (0,35%), до $69,42 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,26 (0,39%), до $66,29 за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent подорожчала на 1%, WTI - на 1,2%.

Раніше цього тижня Вашингтон підписав торговельну угоду з Японією. Крім того, ЗМІ повідомили, що ЄС і США також близькі до укладення угоди, а міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що оптимістично оцінює можливість підписання угоди зі США до 1 серпня.

Водночас ЗМІ з посиланнями на джерела повідомляють, що влада США може дозволити компанії Chevron вести діяльність у Венесуелі з певними обмеженнями.

На думку аналітиків ING, це може привести до зростання поставок нафти з країни, що перебуває під американськими санкціями, на 200 тис. барелів на добу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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