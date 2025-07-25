Нафта дорожчає, оскільки оптимізм щодо торговельних переговорів компенсує потенційне збільшення поставок з Венесуели

У п'ятницю ціни на нафту зросли, оскільки оптимізм щодо торговельних переговорів підтримав перспективи як світової економіки, так і попиту на нафту, переважаючи новини про потенційне збільшення поставок нафти з Венесуели.

О 05:10 EET ф'ючерси на нафту марки Brent досягли тижневого максимуму і подорожчали на 29 центів, або 0,42%, до 69,47 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 29 центів, або 0,44%, до 66,32 долара.

Нафта, як і фондові ринки, отримала підтримку від перспективи укладення нових торговельних угод між США та їхніми торговельними партнерами до 1 серпня, коли США введуть нові мита на товари з низки країн.

У середу США оголосили про укладення торговельної угоди з Японією, після чого два європейські дипломати заявили, що Європейський Союз просувається до укладення угоди, яка передбачає базове мито США в розмірі 15% на імпорт з ЄС плюс можливі винятки.

«Оптимізм щодо торговельних переговорів, здається, компенсує очікування щодо збільшення поставок з Венесуели», - написали аналітики ING у п'ятницю в повідомленні для клієнтів.

За даними джерел, опублікованими в четвер, США готуються дозволити партнерам державної нафтової компанії Венесуели PDVSA, починаючи з американської нафтової компанії Chevron, працювати з обмеженнями в країні, що підпадає під санкції.

В результаті експорт нафти з Венесуели може збільшитися на трохи більше ніж 200 000 барелів на день, що стане доброю новиною для американських нафтопереробних заводів, оскільки це полегшить напругу на ринку важкої нафти, пишуть аналітики ING.

На цьому тижні Brent подорожчав на 0,4%, а WTI подешевшав на 1,4%.

Обидва контракти подорожчали приблизно на 1% у четвер на тлі повідомлень про скорочення експорту російського бензину.

Також ринок підтримало скорочення запасів нафти в США.

Дані Управління енергетичної інформації США, опубліковані в середу, показали, що запаси нафти минулого тижня скоротилися на 3,2 млн барелів до 419 млн барелів, що значно перевищує прогноз аналітиків Reuters у 1,6 млн барелів.

«Мене обнадіює те, як нафта втрималася і відскочила від рівня підтримки 65/64 доларів за барель, що зберігає надію на відновлення до 70 доларів», - сказав аналітик IG Тоні Сикамор, додавши, що наступний тиждень принесе дані, які трейдери зможуть обговорити.

Економічні дані наступного тижня від найбільших економік світу та споживачів нафти включають виробничу активність у Китаї та інфляцію, зайнятість і запаси в США.