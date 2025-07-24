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Ціни на нафту зростають, Brent торгується вище $69 за барель
14:40 24.07.2025 |
Ціни на нафту зростають у четвер на тлі оптимізму інвесторів щодо переговорів США з торговельними партнерами.
Газета Financial Times повідомила раніше з посиланням на поінформовані джерела, що Брюссель і Вашингтон близькі до укладення торговельної угоди, згідно з якою мита на поставки європейських товарів до США становитимуть 15%.
Раніше цього тижня Штати уклали торговельну угоду з Японією.
Надії на те, що ЄС і США зможуть домовитися до 1 серпня, коли мають набути чинності оголошені раніше американським президентом США Дональдом Трампом мита, послаблюють занепокоєння трейдерів щодо перспектив світової економіки і попиту на нафту.
"Надії на укладення угоди між ЄС і США сприяють зростанню апетиту до ризику на світових ринках і підтримують настрій трейдерів", - зазначають аналітики ANZ Research, думку яких наводить The Wall Street Journal.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET становить $69,02 за барель, що на $0,51 (0,74%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $0,61 (0,93%), до $65,86 за барель.
Дані міністерства енергетики США, опубліковані напередодні, показали помітне зниження запасів нафти в країні минулого тижня - на 3,17 млн барелів.
Товарні запаси бензину скоротилися на 1,74 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 2,93 млн барелів.
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