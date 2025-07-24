Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на автогаз відкотилися після невеликого стрибка

 

Вартість скрапленого газу в гуртовому сегменті ринку за тиждень з 17 до 24 липня майже не змінилася і становила 52 750 грн/т. До того ж рівня відкотилася середньозважена ціна на внутрішніх аукціонах, зменшившись на 1 284 грн/т після ажіотажного зростання минулого тижня. Про це свідчать моніторинг Консалтингової групи «А-95» і дані «Української енергетичної біржі».

Попит на аукціонний газ на більшості базисів був помірний, окрім північно-східного регіону, де ціни зросли з початкових 54 596 грн/т до максимальних 55 866 грн/т через точковий дефіцит. У центральних регіонах вартість варіювалася залежно від базису в межах 52 300-54 510 грн/т, у західних - 50 010-50 670 грн/т.

Основним драйвером відносно спокійного аукціону стало поступове наповнення ринку з півдня, який є «точкою входу» для майже всієї країни.

«Наразі там ресурсу небагато, і навіть є невеликий ажіотаж, але його вже покривають обсяги, які заходять. А найближчим часом повинен надійти ресурс, як мінімум у трьох трейдерів - близько 6-6,2 тис. т - і питання вичерпається», - зазначили в одній із паливних компаній.

Так, за даними enkorr, 24 липня планує відвантаження «Мартін Трейд», в кінці цього тижня - на початку наступного - «Данкор Трейд». Останній пропонував газ густини 555 кг/м³ у дорозі по $570-575/т, що еквівалентно 46 910-47 160 грн/т.

На цьому тижні також очікується надходження газу у «Сентуріон». Судно затримується через технічну несправність, що, можливо, стало одним із факторів ажіотажу в північно-східному регіоні. «Якби ресурс приїхав вчасно, аукціон був би іншим», - додав він.

Зі слів представника компанії «Сентуріон», вільних обсягів на судні вже немає. Водночас «перекупи» пропонують ресурс з Enigma по 49 900 грн/т (542 кг/м³).

Наразі важкий газ густини 560 кг/м³ можна придбати у «БРСМ-Нафта» по 48 600 грн/т. З такою стартовою ціною трейдер виставив частину обсягів на аукціон «Української енергетичної біржі» 24 липня.

Геть повно вакантних обсягів на Заході, однак ціни «кусаються»: $616-623/т з Литви і $646-661/т з Польщі. Зважаючи на різницю, минулого тижня литовського газу заїхало 2,6 тис. т, а з Польщі - лише 0,8 тис. т.

Загалом ціни на LPG у західних регіонах стартували від 51 500 грн/т до 52 000 грн/т.

«Минулого тижня ринок сколихнуло неочікуване зниження пропозицій на півдні, тому тоді і аукціон виріс, на моменті підняли ціни і трейдери. Але зараз ринок повернувся до свого звичного стану - стагнації. Про що говорити, коли реалізація на місці», - зазначили в одній із великих паливних компаній.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7738
  0,0087
 0,02
EUR
 1
 49,1009
  0,1188
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3930  0,01 0,03 41,9380  0,01 0,03
EUR 48,7267  0,16 0,32 49,4427  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,06 0,14 41,8200  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес