Ціни на автогаз відкотилися після невеликого стрибка

Вартість скрапленого газу в гуртовому сегменті ринку за тиждень з 17 до 24 липня майже не змінилася і становила 52 750 грн/т. До того ж рівня відкотилася середньозважена ціна на внутрішніх аукціонах, зменшившись на 1 284 грн/т після ажіотажного зростання минулого тижня. Про це свідчать моніторинг Консалтингової групи «А-95» і дані «Української енергетичної біржі».

Попит на аукціонний газ на більшості базисів був помірний, окрім північно-східного регіону, де ціни зросли з початкових 54 596 грн/т до максимальних 55 866 грн/т через точковий дефіцит. У центральних регіонах вартість варіювалася залежно від базису в межах 52 300-54 510 грн/т, у західних - 50 010-50 670 грн/т.

Основним драйвером відносно спокійного аукціону стало поступове наповнення ринку з півдня, який є «точкою входу» для майже всієї країни.

«Наразі там ресурсу небагато, і навіть є невеликий ажіотаж, але його вже покривають обсяги, які заходять. А найближчим часом повинен надійти ресурс, як мінімум у трьох трейдерів - близько 6-6,2 тис. т - і питання вичерпається», - зазначили в одній із паливних компаній.

Так, за даними enkorr, 24 липня планує відвантаження «Мартін Трейд», в кінці цього тижня - на початку наступного - «Данкор Трейд». Останній пропонував газ густини 555 кг/м³ у дорозі по $570-575/т, що еквівалентно 46 910-47 160 грн/т.

На цьому тижні також очікується надходження газу у «Сентуріон». Судно затримується через технічну несправність, що, можливо, стало одним із факторів ажіотажу в північно-східному регіоні. «Якби ресурс приїхав вчасно, аукціон був би іншим», - додав він.

Зі слів представника компанії «Сентуріон», вільних обсягів на судні вже немає. Водночас «перекупи» пропонують ресурс з Enigma по 49 900 грн/т (542 кг/м³).

Наразі важкий газ густини 560 кг/м³ можна придбати у «БРСМ-Нафта» по 48 600 грн/т. З такою стартовою ціною трейдер виставив частину обсягів на аукціон «Української енергетичної біржі» 24 липня.

Геть повно вакантних обсягів на Заході, однак ціни «кусаються»: $616-623/т з Литви і $646-661/т з Польщі. Зважаючи на різницю, минулого тижня литовського газу заїхало 2,6 тис. т, а з Польщі - лише 0,8 тис. т.

Загалом ціни на LPG у західних регіонах стартували від 51 500 грн/т до 52 000 грн/т.

«Минулого тижня ринок сколихнуло неочікуване зниження пропозицій на півдні, тому тоді і аукціон виріс, на моменті підняли ціни і трейдери. Але зараз ринок повернувся до свого звичного стану - стагнації. Про що говорити, коли реалізація на місці», - зазначили в одній із великих паливних компаній.