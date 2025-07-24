Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо торговельних переговорів у США та скороченні запасів сирої нафти

Ціни на нафту зросли в четвер на тлі оптимізму щодо торговельних переговорів у США, які можуть послабити тиск на світову економіку, а також більш різкого, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США.

О 05:35 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 21 цент, або на 0,3%, до 68,72 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 22 центи, або на 0,3%, до 65,47 долара за барель.

Обидва еталони мало змінилися в середу, оскільки ринки стежили за розвитком подій в торгових переговорах між США і Європейським Союзом, після того, як президент Дональд Трамп уклав митну угоду з Японією. Угода знижує мита на імпорт автомобілів і позбавляє Токіо від нових зборів в обмін на пакет пов'язаних зі США інвестицій і кредитів на суму 550 мільярдів доларів.

"Купівля була викликана оптимізмом, що прогрес у переговорах щодо мит зі США допоможе уникнути найгіршого сценарію", - сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities.

"Тим не менш, невизначеність щодо торговельних переговорів між США та Китаєм і мирних переговорів між Україною та Росією обмежує подальше зростання", - додав він, прогнозуючи, що ціна нафти WTI, ймовірно, залишиться в діапазоні між 60 та 70 доларами.

Два європейських дипломати заявили в середу, що ЄС і США наближаються до торговельної угоди, яка може включати 15% базове мито США на товари з ЄС і можливі винятки, що потенційно відкриває шлях до ще однієї великої торговельної угоди після угоди з Японією.

З боку пропозиції, дані Управління енергетичної інформації США показали, що запаси нафти в США впали минулого тижня на 3,2 млн барелів до 419 млн барелів, що перевищило очікування аналітиків в опитуванні Reuters, які прогнозували зниження на 1,6 млн барелів.

Запаси бензину також впали на 1,7 млн барелів до 231,1 млн барелів, що майже вдвічі перевищило очікування скорочення на 908 000 барелів. Запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо і мазут, за тиждень зросли на 2,9 млн барелів до 109,9 млн барелів, що все ще близько до найнижчого сезонного рівня з 1996 року, відзначають аналітики ANZ в своїй записці.

"Це свідчить про те, що попит у північній півкулі влітку був відносно високим", - зазначає ANZ.

Тим часом, геополітична напруженість залишається в центрі уваги.

Росія і Україна провели мирні переговори в Стамбулі в середу, обговорюючи подальший обмін полоненими, хоча обидві сторони залишаються далекими один від одного щодо умов припинення вогню і можливої зустрічі їхніх лідерів.

Крім того, іноземним нафтовим танкерам тимчасово заборонили завантажуватися в головних чорноморських портах Росії через нові правила, повідомили в середу два галузевих джерела, що фактично зупинило експорт з Казахстану через консорціум, який частково належить найбільшим американським енергетичним компаніям.

У вівторок міністр енергетики США заявив, що США розглянуть можливість введення санкцій проти російської нафти, щоб припинити війну в Україні. Тим часом, ЄС у п'ятницю погодив свій 18-й пакет санкцій проти Росії, знизивши верхню межу ціни на російську нафту.