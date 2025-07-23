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У середу, 23 липня, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні становила 59,03 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,018% до 56,04 грн/л
16:45 23.07.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,59 грн/л (здешевшав на 0,031%) ; бензин марки А-95 - 59,03 грн/л ; бензин марки А-92 - 58,20 грн/л (здорожчав на 0,052%); дизельне пальне - 56,04 грн/л (здорожчало на 0,018%). Середня ціна автогазу становить 34,45 грн/л, що на 0,029% більше, ніж попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 58,49 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,26 грн/л; дизпальне - 51,02 грн/л; автогаз - 32,90 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
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