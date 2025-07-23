Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $68,11 за барель

Ціни на нафту почали помірно знижуватися вдень у середу.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET знижується на $0,48 (0,7%), до $68,11 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,47 (0,72%), до $64,84 за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent подешевшала на 0,9%, WTI - на 1% на побоюваннях, що конфлікти між США та їхніми торговельними партнерами призведуть до ослаблення глобальної економічної активності і, як наслідок, зниження попиту на нафту.

Однак потім президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з Японією. У межах угоди імпортне мито для товарів з Японії буде встановлено на рівні 15%, хоча раніше Трамп погрожував запровадити тариф у 25%. Крім того, Японія інвестує в американську економіку $550 млрд, тоді як Сполучені Штати почнуть постачати в країну автомобілі, рис та інші сільськогосподарські продукти.

Переговори з представниками Європейського союзу тривають. Міністр торгівлі США Говард Латник раніше висловив думку, що торговельну угоду з ЄС вдасться укласти.

"Ми наближаємося до дати набрання чинності підвищених мит 1 серпня, - сказав Гаррі Чилінгірян з Onyx Capital Group. - Угоду з Японією вже укладено, тепер питання в здатності США в короткі терміни підписати угоду з ЄС".

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 577 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 EET в середу, і опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що він зазначатиме скорочення запасів нафти на 1,4 млн барелів.