Фінансові новини
- |
- 23.07.25
- |
- 20:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $68,11 за барель
14:44 23.07.2025 |
Ціни на нафту почали помірно знижуватися вдень у середу.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET знижується на $0,48 (0,7%), до $68,11 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,47 (0,72%), до $64,84 за барель.
За підсумками попередньої сесії Brent подешевшала на 0,9%, WTI - на 1% на побоюваннях, що конфлікти між США та їхніми торговельними партнерами призведуть до ослаблення глобальної економічної активності і, як наслідок, зниження попиту на нафту.
Однак потім президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з Японією. У межах угоди імпортне мито для товарів з Японії буде встановлено на рівні 15%, хоча раніше Трамп погрожував запровадити тариф у 25%. Крім того, Японія інвестує в американську економіку $550 млрд, тоді як Сполучені Штати почнуть постачати в країну автомобілі, рис та інші сільськогосподарські продукти.
Переговори з представниками Європейського союзу тривають. Міністр торгівлі США Говард Латник раніше висловив думку, що торговельну угоду з ЄС вдасться укласти.
"Ми наближаємося до дати набрання чинності підвищених мит 1 серпня, - сказав Гаррі Чилінгірян з Onyx Capital Group. - Угоду з Японією вже укладено, тепер питання в здатності США в короткі терміни підписати угоду з ЄС".
Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 577 тис. барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 EET в середу, і опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що він зазначатиме скорочення запасів нафти на 1,4 млн барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко стверджує, що отримав від Держфінмоніторингу замість підстав для введення санкцій публікацію, яку розміщував у себе Портнов
|Стали відомі деталі, як ЄС планував відкрити перший кластер з Україною, але рішення відклали
|В ОЕСР попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через НАБУ
|Прощавай, Євросоюз: Що буде після ліквідації Банковою незалежності НАБУ і САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У середу, 23 липня, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні становила 59,03 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,018% до 56,04 грн/л
|Ціни на бензин у Росії наближаються до рекорду через санкції і наслідки українських ударів по НПЗ
|Фонд підтримки енергетики України зібрав уже понад 1 мільярд євро від партнерів
|Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $68,11 за барель
|Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі
|Катерина Черногоренко йде з посади заступниці міністра оборони
Бізнес
|Китай заборонить перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після реєстрації
|WSJ: У Трампа передумали розривати контракти з SpaceX Маска
|Microsoft припинила залучати китайських інженерів до підтримки хмарних сервісів Пентагону
|В Індії анонсували виробництво власних напівпровідникових чипів
|WSJ: Альтман з OpenAI витіснив Маска і став новим фаворитом Трампа у перегонах ШІ
|Новий гравець на ринку супутникового зв’язку: SES поглинула Intelsat
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ