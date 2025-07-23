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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту призупинили падіння на тлі торгової угоди між США і Японією

 

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах в середу після падіння протягом трьох сесій поспіль, оскільки США і Японія продемонстрували прогрес у питанні мит, хоча надії на прорив на саміті ЄС і Китаю були обмежені.

О 05:51 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 21 цент, або на 0,31%, до $68,80 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 17 центів, або на 0,26%, до 65,48 долара за барель.

Обидва бенчмарка знизилися приблизно на 1% на попередній сесії після того, як ЄС заявив, що розглядає контрзаходи проти американських мит, оскільки надія на укладення угоди до крайнього терміну, встановленого на 1 серпня, зникла.

Президент Дональд Трамп заявив у вівторок, що США і Японія уклали торговельну угоду, яка включає в себе 15% мито на американський імпорт з Японії. Він також сказав, що Японія погодилася на інвестиції в США в розмірі 550 мільярдів доларів.

Тим часом, галузеві очікування щодо саміту ЄС-Китай, який відбудеться в четвер, невисокі, оскільки він стане випробуванням єдності і рішучості блоку на тлі зростаючої торгової напруженості як з Пекіном, так і з Вашингтоном.

"Падіння (цін) протягом останніх трьох сесій, схоже, сповільнилося, але я не очікую значного висхідного імпульсу від новин про торговельну угоду між США і Японією, оскільки перешкоди і затримки в переговорах з ЄС і Китаєм залишатимуться стримуючим фактором для настроїв", - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтових ринків.

Міністр торгівлі Китаю і глава Єврокомісії з питань торгівлі провели «відверту і поглиблену» дискусію про економічне і торговельне співробітництво, а також інші питання, з якими стикаються обидві сторони напередодні саміту, повідомило в середу китайське міністерство.

Окремо, запаси нафти і бензину в США впали минулого тижня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок. Запаси дистилятів зросли на 3,48 млн барелів, додали вони.

«Це принесе деяке полегшення на ринок середніх дистилятів, який виглядає все більш напруженим», - пишуть аналітики ING, додаючи, що низькі запаси сирої нафти нададуть деяку підтримку цінам, навіть незважаючи на те, що пізніше в цьому році очікується великий надлишок на ринку.

Ще одним «бугаєвим» сигналом для ринку нафти стала заява міністра енергетики США у вівторок про те, що США розглянуть можливість введення санкцій на російську нафту, щоб припинити війну в Україні.

У п'ятницю ЄС погодив свій 18-й пакет санкцій проти Росії, знизивши верхню межу ціни на російську нафту. Але аналітики кажуть, що відсутність участі США завадить ефективності пакету.
За матеріалами: investing.com
 

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