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Тимчасова рівновага: ціни на АЗС завмерли
17:17 22.07.2025 |
Протягом тижня вартість пального в роздробі не зазнала суттєвих змін. Лише деінде спостерігалися ледве помітні рухи, які вочевидь були продиктовані бажання схилити на свій бік примхливого споживача. Напруга частково спала через зниження цін на бензин у гурті, що повернуло маржинальність АЗС до більш прийнятних значень. Хоча без певних винятків не обійшлось.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 15 по 22 липня гуртова вартість бензину в середньому зменшилася на 2,85 грн/л (50,03 грн/л), дизельного пального і скрапленого газу збільшилася на 0,44 грн/л (50,27 грн/л) і 0,21 коп./л (28,49 грн/л).
На колонках тим часом відбулись суто косметичні зміни: А-95 здешевшав на 2 коп./л (59,03 грн/л), LPG - на 2 коп./л (34,44 грн/л), дизель символічно додав 8 коп./л (56,03 грн/л).
Завдяки просіданню опту маржинальність бензину в моменті перевищила середню за I півріччя цього року (8,82 грн/л) і становила 9 грн/л, (+2,88 грн/л).
Напруга зберігається по дизпальному, де націнка складала 5,76 грн/л, ще зменшившись на 30 коп./л. Цей показник на майже 3,10 грн/л менше за середній в першому півріччі.
Продовжує тішити рітейлерів газ: хоча розрахунковий показник маржі знизився за тиждень на 23 коп./л, абсолютний показник 5,95 грн/л залишається вищим за надбання в січні-червні (5,62 грн/л в середньому).
Поодинокі зміни
Не стали насолоджуватись моментом Chipo, «Кворум», «БРСМ-Нафта» (у Вінницькій області) і AMIC (в Закарпатській) - всі вони зменшили ціни на бензин (див. табл).
Останній попри тиск гурту по дизелю знайшов в собі сили зменшити цінник на 50 коп./л. в Закарпатській області (хоча в Миколаєві і Рівне додав 0,50-1 грн/л). Там же підтримали оператора і в Chipo знизивши вартість на 10 коп./л. На 20 коп./л здешевшав дизель і на львівських станціях мережі.
Традиційно рахує щоденну маржинальність «Укрнафта» -додала на дизелі 50 коп./л (55,99 грн/л), зберігши свої позиції оператора з ціною нижче середньої. Але порівняно, наприклад, з початком червня державний оператор впритул підійшов до середньої межі.
Не витримали і Neftek, ZOG та «Катрал», збільшивши стелу на 30-50 коп./л.
З цікавого виділимо «Фактор» й БРСМ, які примудряються пропонувати на колонках майже оптові ціни: всього на 23 коп./л і 62 коп./л відповідно вищі за середню гуртову. Останній зробив спробу підняти ціни, але тільки в Закарпатській області (+50 коп./л, до 50,99 грн/л, що трохи вище за середню по мережі). Вочевидь, з продажами в цих мережах зовсім біда.
Як бачимо, найбільш напруженою виглядає ситуація по дизпальному, де націнка тримається на мінімальних рівнях. Між тим конкуренція в цьому сегменті шалена, на що вказує хоча б приклад БРСМ й «Фактор». Головна проблема по дизелю - зниження реалізації.
Трохи підсолодити пігулку покликаний бензин, де маржинальність покращилась. В той же час обсяги імпорту бензину зростають і скоріш за все почнуть тиснути на колонки.
Тішить заправників і газ, але тут проблематика схожа з дизелем - обсяги споживання падають. Здається, всім вже очевидно, що клієнт пересідає на електрокари, які зайняли нішу найдешевшого енергоносія. Яким колись був LPG...
Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 15 по 22 липня 2025 р., грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
22.07.25
|
Зм.
|
22.07.25
|
Зм.
|
22.07.25
|
Зм.
|
22.07.25
|
Зм.
|
ОККО
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
Shell
|
61,95
|
0,00
|
64,95
|
0,00
|
58,95
|
0,00
|
34,95
|
0,00
|
KLO
|
59,59
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
34,20
|
0,00
|
Рур груп
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
SOCAR
|
60,66
|
0,00
|
63,82
|
0,00
|
57,82
|
0,00
|
33,81
|
-0,83
|
ZOG
|
56,50
|
0,00
|
60,00
|
0,00
|
57,00
|
0,50
|
33,50
|
0,00
|
BVS
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
34,69
|
0,00
|
Parallel
|
60,16
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
34,32
|
0,00
|
Автотранс
|
59,98
|
0,00
|
65,98
|
0,00
|
56,98
|
0,00
|
34,68
|
0,00
|
Neftek
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,49
|
0,50
|
34,99
|
0,50
|
Укрнафта
|
58,99
|
0,00
|
62,99
|
0,50
|
55,99
|
0,50
|
33,99
|
0,00
|
UPG
|
58,90
|
0,00
|
61,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
34,02
|
0,00
|
AMIC
|
58,83
|
-0,05
|
61,99
|
0,50
|
55,78
|
0,05
|
33,08
|
-0,07
|
Ovis
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Green Wave
|
58,40
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
33,60
|
0,00
|
Chipo
|
57,67
|
-0,42
|
54,20
|
-0,05
|
33,40
|
0,00
|
Mango
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
33,12
|
0,00
|
Олас
|
57,50
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Катрал
|
57,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
53,99
|
0,30
|
31,97
|
0,00
|
U.GO
|
57,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
54,50
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
55,99
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Кворум
|
56,98
|
-0,50
|
53,48
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
VST
|
58,90
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
33,00
|
0,20
|
Маркет
|
56,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
SUNOIL
|
54,99
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
RLS
|
57,90
|
0,00
|
60,00
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
Авантаж 7
|
54,95
|
0,00
|
51,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
Motto
|
55,48
|
0,00
|
55,73
|
0,00
|
51,82
|
0,00
|
33,12
|
0,00
|
Marshal
|
57,19
|
0,00
|
60,32
|
0,00
|
51,59
|
0,00
|
32,85
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
54,19
|
0,03
|
50,89
|
0,03
|
32,93
|
0,07
|
Фактор
|
56,00
|
0,00
|
50,50
|
0,50
|
Середня ціна в Україні
|
59,03
|
-0,02
|
63,61
|
0,11
|
56,03
|
0,08
|
34,44
|
-0,02
|
|
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