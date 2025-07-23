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АНАЛІТИКА

Тимчасова рівновага: ціни на АЗС завмерли

 

Протягом тижня вартість пального в роздробі не зазнала суттєвих змін. Лише деінде спостерігалися ледве помітні рухи, які вочевидь були продиктовані бажання схилити на свій бік примхливого споживача. Напруга частково спала через зниження цін на бензин у гурті, що повернуло маржинальність АЗС до більш прийнятних значень. Хоча без певних винятків не обійшлось.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 15 по 22 липня гуртова вартість бензину в середньому зменшилася на 2,85 грн/л (50,03 грн/л), дизельного пального і скрапленого газу збільшилася на 0,44 грн/л (50,27 грн/л) і 0,21 коп./л (28,49 грн/л).

На колонках тим часом відбулись суто косметичні зміни: А-95 здешевшав на 2 коп./л (59,03 грн/л), LPG - на 2 коп./л (34,44 грн/л), дизель символічно додав 8 коп./л (56,03 грн/л).

Завдяки просіданню опту маржинальність бензину в моменті перевищила середню за I півріччя цього року (8,82 грн/л) і становила 9 грн/л, (+2,88 грн/л).

Напруга зберігається по дизпальному, де націнка складала 5,76 грн/л, ще зменшившись на 30 коп./л. Цей показник на майже 3,10 грн/л менше за середній в першому півріччі.

Продовжує тішити рітейлерів газ: хоча розрахунковий показник маржі знизився за тиждень на 23 коп./л, абсолютний показник 5,95 грн/л залишається вищим за надбання в січні-червні (5,62 грн/л в середньому).

Поодинокі зміни

Не стали насолоджуватись моментом Chipo, «Кворум», «БРСМ-Нафта» (у Вінницькій області) і AMIC (в Закарпатській) - всі вони зменшили ціни на бензин (див. табл).

Тимчасова рівновага: ціни на АЗС завмерли

 

Останній попри тиск гурту по дизелю знайшов в собі сили зменшити цінник на 50 коп./л. в Закарпатській області (хоча в Миколаєві і Рівне додав 0,50-1 грн/л). Там же підтримали оператора і в Chipo знизивши вартість на 10 коп./л. На 20 коп./л здешевшав дизель і на львівських станціях мережі.

Традиційно рахує щоденну маржинальність «Укрнафта» -додала на дизелі 50 коп./л (55,99 грн/л), зберігши свої позиції оператора з ціною нижче середньої. Але порівняно, наприклад, з початком червня державний оператор впритул підійшов до середньої межі.

Не витримали і Neftek, ZOG та «Катрал», збільшивши стелу на 30-50 коп./л.

З цікавого виділимо «Фактор» й БРСМ, які примудряються пропонувати на колонках майже оптові ціни: всього на 23 коп./л і 62 коп./л відповідно вищі за середню гуртову. Останній зробив спробу підняти ціни, але тільки в Закарпатській області (+50 коп./л, до 50,99 грн/л, що трохи вище за середню по мережі). Вочевидь, з продажами в цих мережах зовсім біда.

Як бачимо, найбільш напруженою виглядає ситуація по дизпальному, де націнка тримається на мінімальних рівнях. Між тим конкуренція в цьому сегменті шалена, на що вказує хоча б приклад БРСМ й «Фактор». Головна проблема по дизелю - зниження реалізації.

Трохи підсолодити пігулку покликаний бензин, де маржинальність покращилась. В той же час обсяги імпорту бензину зростають і скоріш за все почнуть тиснути на колонки.

Тішить заправників і газ, але тут проблематика схожа з дизелем - обсяги споживання падають. Здається, всім вже очевидно, що клієнт пересідає на електрокари, які зайняли нішу найдешевшого енергоносія. Яким колись був LPG...

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 15 по 22 липня 2025 р., грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

22.07.25

Зм.

22.07.25

Зм.

22.07.25

Зм.

22.07.25

Зм.

ОККО

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

35,99

0,00

WOG

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

35,98

0,00

Shell

61,95

0,00

64,95

0,00

58,95

0,00

34,95

0,00

KLO

59,59

0,00

60,99

0,00

57,99

0,00

34,20

0,00

Рур груп

59,99

0,00

57,99

0,00

35,00

0,00

SOCAR

60,66

0,00

63,82

0,00

57,82

0,00

33,81

-0,83

ZOG

56,50

0,00

60,00

0,00

57,00

0,50

33,50

0,00

BVS

59,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

34,69

0,00

Parallel

60,16

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

34,32

0,00

Автотранс

59,98

0,00

65,98

0,00

56,98

0,00

34,68

0,00

Neftek

59,99

0,00

62,99

0,00

56,49

0,50

34,99

0,50

Укрнафта

58,99

0,00

62,99

0,50

55,99

0,50

33,99

0,00

UPG

58,90

0,00

61,90

0,00

55,90

0,00

34,02

0,00

AMIC

58,83

-0,05

61,99

0,50

55,78

0,05

33,08

-0,07

Ovis

57,99

0,00

59,99

0,00

55,49

0,00

32,99

0,00

Green Wave

58,40

0,00

54,90

0,00

33,60

0,00

Chipo

57,67

-0,42

54,20

-0,05

33,40

0,00

Mango

57,99

0,00

53,99

0,00

33,12

0,00

Олас

57,50

0,00

53,99

0,00

32,99

0,00

Катрал

57,99

0,00

58,99

0,00

53,99

0,30

31,97

0,00

U.GO

57,90

0,00

53,90

0,00

33,90

0,00

Укр-Петроль

54,50

0,00

53,50

0,00

VostokGaz

55,99

0,00

53,49

0,00

32,99

0,00

Кворум

56,98

-0,50

53,48

0,00

31,98

0,00

VST

58,90

0,00

53,20

0,00

33,00

0,20

Маркет

56,49

0,00

52,99

0,00

SUNOIL

54,99

0,00

52,49

0,00

32,29

0,00

RLS

57,90

0,00

60,00

0,00

52,40

0,00

32,90

0,00

Авантаж 7

54,95

0,00

51,95

0,00

32,45

0,00

Motto

55,48

0,00

55,73

0,00

51,82

0,00

33,12

0,00

Marshal

57,19

0,00

60,32

0,00

51,59

0,00

32,85

0,00

БРСМ-Нафта

54,19

0,03

50,89

0,03

32,93

0,07

Фактор

56,00

0,00

50,50

0,50

Середня ціна в Україні

59,03

-0,02

63,61

0,11

56,03

0,08

34,44

-0,02
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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