Тимчасова рівновага: ціни на АЗС завмерли

Протягом тижня вартість пального в роздробі не зазнала суттєвих змін. Лише деінде спостерігалися ледве помітні рухи, які вочевидь були продиктовані бажання схилити на свій бік примхливого споживача. Напруга частково спала через зниження цін на бензин у гурті, що повернуло маржинальність АЗС до більш прийнятних значень. Хоча без певних винятків не обійшлось.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 15 по 22 липня гуртова вартість бензину в середньому зменшилася на 2,85 грн/л (50,03 грн/л), дизельного пального і скрапленого газу збільшилася на 0,44 грн/л (50,27 грн/л) і 0,21 коп./л (28,49 грн/л).

На колонках тим часом відбулись суто косметичні зміни: А-95 здешевшав на 2 коп./л (59,03 грн/л), LPG - на 2 коп./л (34,44 грн/л), дизель символічно додав 8 коп./л (56,03 грн/л).

Завдяки просіданню опту маржинальність бензину в моменті перевищила середню за I півріччя цього року (8,82 грн/л) і становила 9 грн/л, (+2,88 грн/л).

Напруга зберігається по дизпальному, де націнка складала 5,76 грн/л, ще зменшившись на 30 коп./л. Цей показник на майже 3,10 грн/л менше за середній в першому півріччі.

Продовжує тішити рітейлерів газ: хоча розрахунковий показник маржі знизився за тиждень на 23 коп./л, абсолютний показник 5,95 грн/л залишається вищим за надбання в січні-червні (5,62 грн/л в середньому).

Поодинокі зміни

Не стали насолоджуватись моментом Chipo, «Кворум», «БРСМ-Нафта» (у Вінницькій області) і AMIC (в Закарпатській) - всі вони зменшили ціни на бензин (див. табл).

Останній попри тиск гурту по дизелю знайшов в собі сили зменшити цінник на 50 коп./л. в Закарпатській області (хоча в Миколаєві і Рівне додав 0,50-1 грн/л). Там же підтримали оператора і в Chipo знизивши вартість на 10 коп./л. На 20 коп./л здешевшав дизель і на львівських станціях мережі.

Традиційно рахує щоденну маржинальність «Укрнафта» -додала на дизелі 50 коп./л (55,99 грн/л), зберігши свої позиції оператора з ціною нижче середньої. Але порівняно, наприклад, з початком червня державний оператор впритул підійшов до середньої межі.

Не витримали і Neftek, ZOG та «Катрал», збільшивши стелу на 30-50 коп./л.

З цікавого виділимо «Фактор» й БРСМ, які примудряються пропонувати на колонках майже оптові ціни: всього на 23 коп./л і 62 коп./л відповідно вищі за середню гуртову. Останній зробив спробу підняти ціни, але тільки в Закарпатській області (+50 коп./л, до 50,99 грн/л, що трохи вище за середню по мережі). Вочевидь, з продажами в цих мережах зовсім біда.

Як бачимо, найбільш напруженою виглядає ситуація по дизпальному, де націнка тримається на мінімальних рівнях. Між тим конкуренція в цьому сегменті шалена, на що вказує хоча б приклад БРСМ й «Фактор». Головна проблема по дизелю - зниження реалізації.

Трохи підсолодити пігулку покликаний бензин, де маржинальність покращилась. В той же час обсяги імпорту бензину зростають і скоріш за все почнуть тиснути на колонки.

Тішить заправників і газ, але тут проблематика схожа з дизелем - обсяги споживання падають. Здається, всім вже очевидно, що клієнт пересідає на електрокари, які зайняли нішу найдешевшого енергоносія. Яким колись був LPG...

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 15 по 22 липня 2025 р., грн/л