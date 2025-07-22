Нафтовий ринок залишається в мінусі, Brent торгується близько $68,7 за барель

Ціни на нафту залишаються в мінусі у вівторок на тлі побоювань трейдерів, що торговельні суперечки, зокрема, між США і Євросоюзом, призведуть до ослаблення глобальної економічної активності і, відповідно, зниження попиту на енергоносії.

Надії на укладення торговельної угоди між США і Євросоюзом ослабли після появи в ЗМІ інформації про те, що Брюссель розглядає ширший набір можливих заходів у разі запровадження Вашингтоном обіцяних мит з 1 серпня.

За даними агентства Reuters, що посилається на джерела в дипломатичних колах ЄС, дедалі більше європейських країн, включно з Німеччиною, схиляються до використання більш жорстких заходів у зв'язку зі зниженням перспектив досягнення прийнятної торговельної угоди зі США. Обговорювані заходи, зокрема, зачіпають сферу послуг США.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET становить $68,73 за барель, що на $0,48 (0,69%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $0,47 (0,71%), до $65,48 за барель.

"Ціни на нафту опускаються на тлі напруження, що зростає, між США та їхніми партнерами напередодні настання дедлайну для введення мит", - йдеться в огляді аналітиків MUFG. Песимістичний настрій інвесторів посилюють очікування зростання пропозиції нафти в другій половині року, а також той факт, що США поки не підтримали нові санкції ЄС проти нафтового сектору РФ, зазначають експерти.