Нафта падає, оскільки торговельна війна посилює занепокоєння щодо попиту на паливо

Ціни на нафту знизилися у вівторок на тлі побоювань, що назріваюча торгова війна між основними споживачами нафти - США і Європейським Союзом - стримуватиме зростання попиту на паливо, знижуючи економічну активність, що негативно позначиться на настроях інвесторів.

О 05:25 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 52 центи, або на 0,75%, до 68,69 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 66,69 долара за барель, що на 51 цент, або 0,76%, нижче. Обидва бенчмарки трохи знизилися в понеділок.

Серпневий контракт WTI закінчується у вівторок, а більш активний вересневий контракт знизився на 54 центи, або 0,82%, до 65,41 долара за барель.

"Побоювання щодо широкого попиту продовжують залишатися на тлі ескалації глобальної торгової напруженості, особливо в умовах, коли ринки стежать за останніми митними погрозами між провідними економіками і потенційними заявами Трампа до 1 серпня, - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

"Інвестори також спостерігають за хвильовими ефектами нових санкцій США щодо російської нафти", - додала вона.

Занепокоєння щодо пропозиції значною мірою зменшилося завдяки збільшенню видобутку великими виробниками, а також після припинення вогню 24 червня, яке поклало край конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Однак інвестори все більше турбуються про світову економіку на тлі змін у торговельній політиці США.

Ослаблення долара США надало певну підтримку нафті, оскільки покупці, які використовують інші валюти, платять відносно менше.

Ціни впали, «оскільки занепокоєння щодо торговельної війни нівелювало підтримку з боку більш м'якого (долара США)», - написав у своїй записці ринковий аналітик ІГ Тоні Сікамор.

Він також вказав на можливість ескалації торговельної суперечки між США та ЄС щодо тарифів.

За словами дипломатів ЄС, Євросоюз вивчає ширший набір можливих контрзаходів проти США, оскільки перспективи укладення прийнятної торговельної угоди з Вашингтоном зменшуються. США пригрозили запровадити 30-відсоткові мита на імпорт з ЄС з 1 серпня, якщо угода не буде досягнута.

Є також ознаки того, що на ринку зростає пропозиція нафти, оскільки Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники згортають скорочення видобутку.

Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії в травні зріс до найвищого рівня за останні три місяці, як показали дані Об'єднаної ініціативи організацій з даних (JODI), опубліковані в понеділок.