Фінансові новини
- |
- 21.07.25
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні знизилась на 0,017% до 58,98 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,018% до 55,99 грн/л
17:42 21.07.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,61 грн/л; бензин марки А-95 - 58,98 грн/л (здешевшав на 0,017%); бензин марки А-92 - 58,17 грн/л; дизельне пальне - 55,99 грн/л (здорожчав на 0,018%). Середня ціна автогазу становить 34,4 грн/л, що на 0,087% дешевше проти попереднього дня.
У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 58,49 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,19 грн/л; дизпальне - 50,92 грн/л; автогаз - 32,86 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ
|Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ, він - «кріт» ФСБ, а його куратор - заступник керівника охорони Януковича, - СБУ
|Нардепу від забороненої ОПЗЖ Христенку повідомили про підозру у держзраді та впливі на НАБУ
|СБУ прийшла в САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю, САП закликає унеможливити «злиття» інформації про справи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Верховний суд: Землі прикордонної смуги, які використовуються для потреб Держприкордонслужби, мають бути у держвласності
|Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні знизилась на 0,017% до 58,98 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,018% до 55,99 грн/л
|Контрабанда електроніки щороку завдає держбюджету ₴20 мільярдів збитків - Гетманцев
|Уряд обмежив монополію на ринку дистрибʼюторів ліків
|Цього сезону Україна виростить 22,6 мільйони тонн олійних – асоціація
|Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель зброї цього року - Шмигаль
Бізнес
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
|Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки
|OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту
|Інвестори Meta та Цукерберг досягли угоди на $8 мільярдів про припинення судового процесу
|Функція Xbox «Транслюйте свою гру» тепер доступна і на ПК