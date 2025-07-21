Фінансові новини
- |
- 21.07.25
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту рухаються слабко і різноспрямовано, Brent біля $69,3 за барель
15:48 21.07.2025 |
Ціни на нафту змінюються незначно і різноспрямовано на торгах у понеділок.
Трейдери чекають сигналів щодо перебігу переговорів США з їхніми торговельними партнерами, а також оцінюють потенційні наслідки нових європейський санкцій щодо РФ.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:40 EET становить $69,27 за барель, що на $0,01 (0,01%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,09 (0,14%), до $66,14 за барель.
Минулої п'ятниці ЄС схвалив 18-й пакет санкцій проти РФ, знизивши встановлену G7 "стелю" цін на російську нафту до $47,6 за барель із $60 за барель, а також запровадивши обмежувальні заходи проти 105 нафтоналивних суден, які в Євросоюзі пов'язують із перевезенням нафти з РФ. Пакет заходів також передбачає заборону на продукти переробки російської нафти.
"Останній пакет санкцій ЄС навряд чи змінить баланс на нафтовому ринку. Саме тому ринок реагує слабо", - зазначає аналітик Onyx Capital Group Гаррі Чилінгарян, слова якого наводить Reuters.
Ціни на нафту залишатимуться стабільними, поки трейдери намагаються розібратися в потенційних наслідках нових європейських санкцій, зазначає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. Ймовірно, котирування триматимуться у вузькому діапазоні, доки на ринку не з'являться конкретні драйвери падіння або зростання, вважає Сачдева, думку якої наводить The Wall Street Journal.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ
|Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ, він - «кріт» ФСБ, а його куратор - заступник керівника охорони Януковича, - СБУ
|Нардепу від забороненої ОПЗЖ Христенку повідомили про підозру у держзраді та впливі на НАБУ
|СБУ прийшла в САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю, САП закликає унеможливити «злиття» інформації про справи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Верховний суд: Землі прикордонної смуги, які використовуються для потреб Держприкордонслужби, мають бути у держвласності
|Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні знизилась на 0,017% до 58,98 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,018% до 55,99 грн/л
|Контрабанда електроніки щороку завдає держбюджету ₴20 мільярдів збитків - Гетманцев
|Уряд обмежив монополію на ринку дистрибʼюторів ліків
|Цього сезону Україна виростить 22,6 мільйони тонн олійних – асоціація
|Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель зброї цього року - Шмигаль
Бізнес
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
|Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки
|OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту
|Інвестори Meta та Цукерберг досягли угоди на $8 мільярдів про припинення судового процесу
|Функція Xbox «Транслюйте свою гру» тепер доступна і на ПК