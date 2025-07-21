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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту рухаються слабко і різноспрямовано, Brent біля $69,3 за барель

 

Ціни на нафту змінюються незначно і різноспрямовано на торгах у понеділок.

Трейдери чекають сигналів щодо перебігу переговорів США з їхніми торговельними партнерами, а також оцінюють потенційні наслідки нових європейський санкцій щодо РФ.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:40 EET становить $69,27 за барель, що на $0,01 (0,01%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,09 (0,14%), до $66,14 за барель.

Минулої п'ятниці ЄС схвалив 18-й пакет санкцій проти РФ, знизивши встановлену G7 "стелю" цін на російську нафту до $47,6 за барель із $60 за барель, а також запровадивши обмежувальні заходи проти 105 нафтоналивних суден, які в Євросоюзі пов'язують із перевезенням нафти з РФ. Пакет заходів також передбачає заборону на продукти переробки російської нафти.

"Останній пакет санкцій ЄС навряд чи змінить баланс на нафтовому ринку. Саме тому ринок реагує слабо", - зазначає аналітик Onyx Capital Group Гаррі Чилінгарян, слова якого наводить Reuters.

Ціни на нафту залишатимуться стабільними, поки трейдери намагаються розібратися в потенційних наслідках нових європейських санкцій, зазначає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. Ймовірно, котирування триматимуться у вузькому діапазоні, доки на ринку не з'являться конкретні драйвери падіння або зростання, вважає Сачдева, думку якої наводить The Wall Street Journal.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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