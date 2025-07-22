Ціни на нафту майже не змінилися, оскільки інвестори стежать за впливом нових санкцій на Росію

Ціни на нафту майже не змінилися в понеділок, оскільки трейдери оцінюють вплив нових європейських санкцій на постачання російської нафти, а також побоюються, що мита можуть послабити попит на паливо, оскільки виробники з Близького Сходу збільшують видобуток.

О 05:44 EET ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 6 центів до 69,34 долара за барель після того, як у п'ятницю вони знизилися на 0,35%. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate у США становила 67,51 долара за барель, піднявшись на 17 центів після зниження на 0,30% на попередній сесії.

У п'ятницю Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну в Україні, який також стосувався індійської компанії Nayara Energy, експортера нафтопродуктів, рафінованих з російської нафти.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у п'ятницю, що Росія набула певного імунітету до західних санкцій.

Санкції ЄС були введені після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести санкції проти покупців російського експорту, якщо Росія не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Аналітики ING заявили, що відсутність реакції свідчить про те, що нафтовий ринок не переконаний в ефективності цих санкцій.

«Однак частина пакету, яка, ймовірно, матиме найбільший вплив на ринок, - це введення ЄС заборони на імпорт нафтопродуктів, перероблених з російської нафти в третіх країнах», - заявили аналітики на чолі з Уорреном Паттерсоном.

«Але, очевидно, буде складно контролювати надходження сирої нафти на нафтопереробні заводи в цих країнах і, як наслідок, забезпечити дотримання заборони».

Іран, інший нафтовиробник, що підпадає під санкції, має провести в п'ятницю в Стамбулі переговори з Великобританією, Францією та Німеччиною щодо ядерної програми, повідомив у понеділок представник МЗС Ірану. Це стало наслідком попереджень трьох європейських країн про те, що відмова від відновлення переговорів призведе до поновлення міжнародних санкцій проти Ірану.

У США кількість діючих нафтових вишок минулого тижня зменшилася на дві до 422, що є найнижчим показником з вересня 2021 року, повідомив у п'ятницю Baker Hughes.

Американські мита на імпорт з Європейського Союзу мають набути чинності 1 серпня, хоча міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив у неділю, що він впевнений, що Сполучені Штати зможуть укласти торговельну угоду з блоком.

«Питання мит США продовжуватимуть тиснути на ринок до настання терміну 1 серпня, хоча деяку підтримку можуть надати дані про запаси нафти, якщо вони покажуть дефіцит пропозиції», - сказав аналітик ринку IG Тоні Сикамор.

«Схоже, що цього тижня ціна буде коливатися в діапазоні 64-70 доларів».

Ф'ючерси на нафту Brent торгувалися в діапазоні від 66,34 долара за барель до 71,53 долара після того, як 24 червня угода про припинення вогню зупинила 12-денну війну між Ізраїлем та Іраном.