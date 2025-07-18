Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні знизилась на 0,03% до 58,99 грн/л, на дизельне пальне - зафіксувалася на рівні 55,98 грн/л

Uber і Baidu запускають спільний проект, у рамках якого на платформі Uber з'являться тисячі автономних автомобілів Apollo Go. Планується, що ці безпілотники працюватимуть на різних світових ринках за межами США і материкового Китаю - насамперед у країнах Азії та на Близькому Сході.