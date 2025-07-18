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АНАЛІТИКА

Нафта посилила зростання, Brent наблизилася до $70 за барель

 

Підйом цін на нафту прискорився вдень у п'ятницю на новинах про нові санкції проти Росії і скорочення видобутку в Іраку через атаки безпілотників.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET підвищується на $0,46 (0,66%), до $69,98 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,57 (0,84%), до $68,22 за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent подорожчала на 1,5%, WTI - на 1,8% на повідомленнях про удари безпілотників по нафтових родовищах в іракському Курдистані. Повідомляється, що внаслідок атак видобуток нафти в регіоні скоротився приблизно на 150 тис. барелів на добу.

У п'ятницю інвестори оцінюють подробиці нових санкцій Європейського союзу щодо Росії.

Як повідомлялося, ЄС у межах 18-го санкційного пакета знизив встановлену G7 стелю цін на російську нафту до рівня в $47,6 за барель. Попередня стеля становила $60 за барель.

Водночас Financial Times написала, що зниження стелі в даному випадку - ініціатива саме ЄС, оскільки на рівні G7 консенсусу з цього питання немає.

Також FT зазначає, що серед нових санкцій Євросоюзу - заборона на імпорт світлих нафтопродуктів, вироблених із російської нафти в третіх країнах.

"Ні встановлення стелі цін на російську нафту, ні занесення до санкційних списків танкерів "тіньового флоту" поки що не змогло підірвати експорт нафти з Росії, тому ринок скептично налаштований щодо наслідків останніх санкцій", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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