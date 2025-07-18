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Нафта продовжує зростати на тлі перебоїв у постачанні з Іраку та обмеженої пропозиції на ринку
08:40 18.07.2025 |
Ціни на нафту продовжили зростати в п'ятницю на тлі побоювань щодо постачання після атак дронів на нафтові родовища на півночі Іраку та обмеженої пропозиції на ринку на тлі здорового літнього попиту.
О 06:51 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 29 центів, або 0,40%, до 69,81 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 27 центів, або 0,42%, до 67,81 долара за барель.
Чотири дні атак дронів на нафтові родовища в Іракському Курдистані, які призвели до зупинки половини видобутку в регіоні, підтримали ціни, піднявши обидва контракти на 1 долар у четвер.
Крім того, сезонний попит на подорожі підтримав ринок. За перші два тижні липня світовий попит на нафту склав в середньому 105,2 млн барелів на добу (б/д), що на 600 000 б/д більше, ніж роком раніше, і в основному відповідає прогнозам, зазначили аналітики JPMorgan у дослідницькій записці.
«Ціни на нафту були в цілому стабільними цього тижня, без значних коливань, оскільки вплив збільшення поставок ОПЕК+ був компенсований сильним сезонним попитом у США», - зазначив аналітик LSEG Ан Фам.
За даними уряду, опублікованими в середу, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися більше, ніж очікувалося, через зростання експорту.
Попит в Азії також зміцнився, оскільки нафтопереробні заводи відновили роботу після технічного обслуговування в період пікового сезонного попиту.
Аналітики ING в п'ятницю в своєму звіті зазначили, що в найближчій перспективі фундаментальні фактори на ринку нафти, ймовірно, залишатимуться сприятливими, а ринок буде досить напруженим протягом цього кварталу, перш ніж ситуація з постачанням покращиться в останні три місяці року.
Проте невизначеність щодо митної політики США, яка, ймовірно, не буде вирішена до 1 серпня, тисне на ринок. Плани основних виробників нафти щодо скасування обмежень на видобуток також збільшать пропозицію, оскільки сезонний літній попит у Північній півкулі закінчується. Цього тижня ціни на Brent і WTI впали більш ніж на 1%.
Видобуток нафти в напівавтономному регіоні Курдистан був скорочений з приблизно 280 000 барелів на добу до 140 000-150 000 барелів на добу, повідомили два представники енергетичної галузі.
Офіційні особи вказали на підтримувані Іраном угруповання як ймовірне джерело атак на нафтові родовища регіону цього тижня, хоча жодна група не взяла на себе відповідальність за ці атаки.
Незважаючи на напад, федеральний уряд Іраку заявив у четвер, що Іракський Курдистан відновить експорт нафти через нафтопровід до Туреччини після дворічної перерви.
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