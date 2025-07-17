Фінансові новини
- |
- 17.07.25
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent біля $68,6 за барель
14:51 17.07.2025 |
Ціни на нафту дещо сповільнили зростання, але залишаються в плюсі вдень у четвер після зниження за підсумками трьох попередніх сесій.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET становить $68,63 за барель, що на $0,11 (0,16%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,32 (0,48%), до $66,7 за барель.
Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent піднімалася до $69,01 за барель, на WTI - до $66,99 за барель.
Підтримку цінам на нафту надають ознаки зниження напруженості в міжнародній торгівлі та її ескалації на Близькому Сході.
Президент США Дональд Трамп заявив напередодні в інтерв'ю телеканалу Real America's Voice, що планує запровадити однакове мито в розмірі 10-15% на ввезення товарів зі 150 країн світу. Він також зазначив, що його адміністрація "дуже близька" до торговельних угод з Індією та ЄС.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у середу завдала ударів по Сирії, а також повідомила про відправлення підкріплення на сирійський кордон, відродивши побоювання, пов'язані з перебоями в постачанні нафти в разі подальшої ескалації або розростання конфлікту.
Тим часом дані міністерства енергетики США, опубліковані напередодні, показали більш різке, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в країні.
Комерційні запаси нафти минулого тижня зменшилися на 3,86 млн барелів - до 422,2 млн барелів. Експерти в середньому очікували їх зниження на 1,8 млн барелів, за даними Trading Economics.
Водночас резерви бензину і дистилятів різко зросли - на 3,4 млн барелів і 4,2 млн барелів відповідно.
Аналітики ANZ Research зазначають, що різке збільшення запасів бензину і дизельного пального стримує нафтові ціни, оскільки може вказувати на ослаблення сезонного попиту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пропонує Cтефанішину на посаду посла у США
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром
|Рада підтримала законопроєкт, який заборонить журналістам пов'язувати адвоката з клієнтом
|Арахамія оприлюднив перелік кандидатів в уряд Свириденко
|Зеленський: Документи про призначення Шмигаля міністром оборони підписані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Аграрії орендували 30 000 га держземлі: середня ціна суборенди – 17 400 грн за гектар
|Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent біля $68,6 за барель
|Понад 157 тисяч ФОПів припинили діяльність за півроку
|Україна успішно переправила модернізований «Руслан» до Німеччини
|Рада повернула обов'язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів
|ICU погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р із 3% до 2,5%
|Ціни на автогаз підскочили через перебої постачань на півдні
Бізнес
|Керівник Google підтвердив, що компанія об'єднає Android та ChromeOS
|Глобальні продажі електромобілів зросли у червні на 24%
|NVIDIA готується відновити продажі чипів до Китаю після регуляторних змін
|Google зірвала угоду OpenAI на $3 млрд, перекупивши ключові технології і розробників
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»
|В Європі створюють скляний квантовий процесор