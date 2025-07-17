Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent біля $68,6 за барель

Ціни на нафту дещо сповільнили зростання, але залишаються в плюсі вдень у четвер після зниження за підсумками трьох попередніх сесій.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET становить $68,63 за барель, що на $0,11 (0,16%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,32 (0,48%), до $66,7 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent піднімалася до $69,01 за барель, на WTI - до $66,99 за барель.

Підтримку цінам на нафту надають ознаки зниження напруженості в міжнародній торгівлі та її ескалації на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні в інтерв'ю телеканалу Real America's Voice, що планує запровадити однакове мито в розмірі 10-15% на ввезення товарів зі 150 країн світу. Він також зазначив, що його адміністрація "дуже близька" до торговельних угод з Індією та ЄС.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у середу завдала ударів по Сирії, а також повідомила про відправлення підкріплення на сирійський кордон, відродивши побоювання, пов'язані з перебоями в постачанні нафти в разі подальшої ескалації або розростання конфлікту.

Тим часом дані міністерства енергетики США, опубліковані напередодні, показали більш різке, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в країні.

Комерційні запаси нафти минулого тижня зменшилися на 3,86 млн барелів - до 422,2 млн барелів. Експерти в середньому очікували їх зниження на 1,8 млн барелів, за даними Trading Economics.

Водночас резерви бензину і дистилятів різко зросли - на 3,4 млн барелів і 4,2 млн барелів відповідно.

Аналітики ANZ Research зазначають, що різке збільшення запасів бензину і дизельного пального стримує нафтові ціни, оскільки може вказувати на ослаблення сезонного попиту.