Ціни на автогаз підскочили через перебої постачань на півдні

Протягом тижня, з 9 по 16 липня, ціни на скраплений газ помірно зростали, збільшившись у середньому на 450 грн/т, до 52 730 грн/т. Але вже в другій половині дня 16 липня на тлі перебоїв постачань на півдні ціни на пальне зросли на 1 000-1 200 грн/т.

З цієї ж причини на Українській енергетичній біржі середньозважена ціна на ресурс порівняно з минулим тижнем збільшилася на 2 329 грн/т, до 54 037 грн/т.

Зниження пропозицій на півдні - основному напрямку надходження газу в країну - відчутно сколихнув ринок в середині дня.

«Ринок підскочив. Газовози повертаються з півдня порожніми», - розповів один із трейдерів.

Через ажіотажний попит на торгах вартість останніх лотів на базисі у північно-східній частині України досягла максимальних 57 100 грн/т. Останній раз на аукціоні газ вище від 57 тис. грн піднімався у третій декаді березня цього року.

«Скоріше за все комусь терміново потрібно було закрити свої пробіли, які з'явилися. Було б дешевше привезти, наприклад, з Києва, але на укладення договорів піде біля 2-х днів. А тут з 17-го можна вантажити», - пояснили суттєве здорожчання лотів на цьому напрямку в одній із паливних компаній.

Лоти з центральної частини країни здорожчали до 54 615 грн/т, коли на початку торгів становили 52 900-53 090 грн/т.

На цьому тлі й столичні трейдери підняли ціни. Пропозиції, які вартували 52 300 грн/т, вже після обіду становили 53 500 грн/т. Але ближче до кінця дня трейдери погоджувалися на знижку обсягом 500 грн/т.

Зменшилися пропозиції пального і на заході. Однією з причин є урізання обсягів Orlen Lietuva, частка якого минулого тижня становила 56% (1,8 тис. т) від загальних надходжень з цього напрямку.

Окрім того, на обсяги міг вплинути й високий попит на бензин.

«Через велику кількість запитів на перевезення бензину логістичні компанії пересаджують водіїв на бензовози, а газовози стоять», - розповів один з великих трейдерів.

Свій вклад у зниження пропозицій внесла і Польща. Хоча газу в країні достатньо, через високу собівартість деякі компанії не пропонують його в Україну. Як наслідок, постачання б'ють тижневі антирекорди: 205 т проти 818 т тижнем раніше.

Окрім того, вже другий тиждень відсутні обсяги по заходу й у внутрішнього виробника.

Попри це, дефіциту в регіоні немає. Ціни у західному регіоні залежно від області й густини коливалися у межах 52 000-53 000 грн/т.

«Можливо, після скорочення обсягів на півдні західні покупці захочуть наростити запаси, й це на ту мить призведе до локального дефіциту, але не думаю, що це надовго», - зазначили в одній із паливних компаній.

Оптимізму трейдерам додає й очікування зростання постачань з Литви. «Чули, що на Мажейкяї газу багато, сподіваємося, що наступного тижня скорочувати обсяги не будуть», - розповів один із них.

Окрім того, привабливості литовському газу додасть і зниження його ціни на наступний тиждень на $35/т, до $510-515/т.

Загалом наразі ніхто не береться прогнозувати, як надалі вплине на ціни зниження пропозицій газу на півдні. Більшість опитаних вважає, що до приходу нових партій буде зберігатися певний ажіотаж. Варто зазначити, що в румунському Галаці надходження нових партій газу очікується лише наприкінці липня або на початку серпня. Це також триматиме ринок у тонусі.

Станом на 16 липня газ у наявності був у GT Group. Зранку компанія вийшла з пропозицією пропану густиною 508 кг/м3 за 52 000 грн/т, але вже у другій половині дня продукт здорожчав на 1 000 грн/т, до 53 000 грн/т.

Зі слів споживачів південного ресурсу, на ранок був газ і в «Джетлайну» і «Одал Сервісу», вартість якого у першій половині тижня коливалася в районі 49 000 грн/т (535 кг/м3) і 47 000 грн/т (557 кг/м3) відповідно.

Увечері по річці Дунай ще з'явилися пропозиції пального за 50 000 грн/т (556 кг/м3) і 50 800 грн/т (555 кг/м3).

Цього тижня анонсував продажі газу густиною 535-540 кг/м3 за 48 800 грн/т «Сентуріон» з судна Enigma, яке зараз перебуває на шляху до Туреччини.

Найближчим часом надійде пальне у «Данкор Трейду», але вільних обсягів немає. «Мартін Трейд» чекає партію вже ближче до кінця місяця. Також в дорозі й два судна «БРСМ-Нафти» (Boreas LPG і Star Prime).