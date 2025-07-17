Нафта зростає на очікуваннях попиту, а економічні дані покращують настрої

Ціни на нафту зросли в четвер, змінивши падіння попередніх трьох сесій, завдяки сильнішим, ніж очікувалося, економічним даним від найбільших світових споживачів нафти та ознакам послаблення торговельної напруженості.

О 06:57 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або на 0,35%, до 68,76 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 33 центи, або на 0,5%, до 66,71 долара. На попередній сесії обидва бенчмарки впали більш ніж на 0,2%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром будуть розіслані листи з повідомленням меншим країнам про митні ставки США, а в середу заявив, що він, ймовірно, запровадить для менших країн загальне мито у розмірі 10% або 15%.

Цього тижня було оголошено про нові угоди з Індонезією та В'єтнамом.

Трамп також висловив новий оптимізм щодо перспектив угоди з Пекіном щодо нелегальних наркотиків і натякнув, що торговельна угода з Індією дуже близька, а з Європою, можливо, також буде досягнута угода.

"Трамп пом'якшив тональність щодо Китаю і запропонував нижчі митні ставки для менших країн, що розглядається як позитивні зрушення в перспективах світової торгівлі", - зазначила незалежний аналітик Тіна Тенг.

"Кращі, ніж очікувалося, економічні дані Китаю і більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США стали "бугаєвим" факторами для цін на нафту".

Минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 3,9 млн барелів до 422,2 млн барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації, що є більш різким зниженням, ніж прогнозувалося на 552 000 барелів, що свідчить про посилення активності нафтопереробних заводів, обмежену пропозицію і зростання попиту.

Однак, більші, ніж очікувалось, запаси бензину та дизельного пального обмежили зростання цін. Це викликало занепокоєння щодо послаблення попиту з боку літніх подорожей, зазначають аналітики ANZ у своєму звіті в четвер.

Останній огляд економіки США, зроблений центральним банком, опублікований в середу, показав, що в останні тижні активність в економіці зросла. Однак прогноз був «від нейтрального до злегка песимістичного», оскільки підприємства повідомляли, що вищі імпортні мита чинять тиск на ціни в бік підвищення.

Тим часом, дані з Китаю показали, що в другому кварталі зростання сповільнилося, але не так сильно, як очікувалося раніше, частково через авансове завантаження, щоб обійти американські мита, що зменшило побоювання щодо стану економіки найбільшого світового імпортера нафти.

Дані також показали, що видобуток сирої нафти в Китаї в червні зріс на 8,5% порівняно з минулим роком, що свідчить про зростання попиту на паливо.

«Підтримку надали позитивні новини, що стосуються деякого послаблення торгової напруженості між Китаєм і США, коли президент Трамп зняв заборону на продаж ШІ-чіпів в Китай, а також оголосив про укладення торговельної угоди з Індонезією», - сказав Джон Пейсі, президент Stratas Advisors.