На АЗС України подорожчало пальне

У середу, 16 липня, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,02% до 59,01 грн/л, на дизельне пальне - на 0,12% до 55,96 грн/л.

Про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,40 грн/л (здорожчав на 0,16%); бензин марки А-95 - 59,01 грн/л (здорожчав на 0,02%); бензин марки А-92 - 58,17 грн/л; дизельне пальне - 55,96 грн/л (здорожчало на 0,12%). Середня ціна автогазу становить 34,47 грн/л, що на 0,03% дорожче порівняно із попереднім днем.

У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 58,49 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.

У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,26 грн/л; дизпальне - 50,96 грн/л; автогаз - 32,93 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.