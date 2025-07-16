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На АЗС України подорожчало пальне
18:03 16.07.2025 |
У середу, 16 липня, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,02% до 59,01 грн/л, на дизельне пальне - на 0,12% до 55,96 грн/л.
Про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,40 грн/л (здорожчав на 0,16%); бензин марки А-95 - 59,01 грн/л (здорожчав на 0,02%); бензин марки А-92 - 58,17 грн/л; дизельне пальне - 55,96 грн/л (здорожчало на 0,12%). Середня ціна автогазу становить 34,47 грн/л, що на 0,03% дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 58,49 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,26 грн/л; дизпальне - 50,96 грн/л; автогаз - 32,93 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
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