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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до невеликого зниження, сорт Brent подешевшав до $68,5 за барель

 

Ціни на нафту почали помірно знижуватися вдень у середу.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:44 EET знижується на $0,23 (0,33%), до $68,48 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,3 (0,45%), до $66,22 за барель.

Раніше президент США Дональд Трамп попередив, що може запровадити "дуже серйозні мита" щодо Росії через 50 днів, якщо протягом цього часу не буде укладено угоди про врегулювання російсько-української ситуації.

"Нещодавні погрози США на адресу Росії не спровокували побоювань довгострокових перебоїв поставок, і нафта продовжує слабо дешевшати", - зазначив аналітик PVM Тамаш Варга.

Тим часом ОПЕК напередодні зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 році на рівні 1,29 млн барелів на добу (б/д), на 2026 рік - на рівні 1,28 млн б/д. Аналітики не змінюють своїх оцінок четвертий місяць поспіль.

Звіт картелю також засвідчив, що країни ОПЕК+, які беруть участь в угоді щодо обмеження нафтовидобутку, у червні збільшили видобуток нафти на 432 тис. барелів на добу - до 36,13 млн б/д. Це було нижче плану на 11 тис. б/д.

Як повідомляють ЗМІ із посиланням на джерела, дані Американського інституту нафти (API) вказали на зростання запасів нафти в США минулого тижня на 839 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 к. ч. в середу, і опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 1,8 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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