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Ціни на нафту зростають на тлі сподівань на літній попит, незважаючи на загальні економічні проблеми
08:43 16.07.2025 |
Ціни на нафту зросли в середу, підтримані очікуваннями стабільного літнього попиту в двох найбільших споживачах світу, США та Китаї, хоча зростання було обмежене обережністю аналітиків щодо загальної економічної ситуації.
Ціни коливалися в вузькому діапазоні, оскільки ознаки стабільного попиту, пов'язані зі збільшенням кількості подорожей під час літа в Північній півкулі, протистояли побоюванням, що мита США на торговельних партнерів сповільнять економічне зростання і споживання палива.
О 06:11 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 13 центів, або 0,2%, до 68,84 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 25 центів, або 0,4%, до 66,77 долара.
Це змінило дводенне падіння, оскільки ринок применшив потенціал перебоїв у постачанні після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита на закупівлю російської нафти.
Основні виробники нафти вказують на ознаки кращого економічного зростання в другій половині року, а дані з Китаю показали стабільне зростання.
«Сильний сезонний попит наразі надає імпульс до зростання цін на нафту, оскільки літні подорожі та промислова активність досягають піку», - зазначили аналітики LSEG у своїй записці.
«Зростання споживання бензину, особливо в США під час святкового періоду 4 липня, свідчить про стійкий попит на паливо, що допомагає компенсувати тиск з боку зростання запасів і побоювань щодо мит».
Дані з Китаю показали, що у другому кварталі зростання сповільнилося, але менше, ніж очікувалося, частково через попереднє накопичення запасів, щоб уникнути мит США. Це послабило деякі побоювання щодо економіки найбільшого в світі імпортера нафти.
Дані також показали, що в червні обсяг переробки нафти в Китаї зріс на 8,5% порівняно з попереднім роком, що свідчить про посилення попиту на паливо.
Однак деякі аналітики вважають відновлення цін тимчасовим.
Значна частина стабілізації на ринках нафти після двох нестабільних сесій була результатом помірної технічної корекції, а не будь-яких істотних змін в основних фундаментальних показниках, зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.
«Інвестори повинні стежити за інфляцією та очікуваннями щодо процентних ставок у США, оскільки продовження політики Трампа щодо розширення мит може спричинити інфляцію та знизити попит на паливо в середньостроковій перспективі», - додала вона.
За словами Сачдеви, ОПЕК залишається більш оптимістичною, посилаючись на щомісячний звіт картелю, опублікований у вівторок, в якому прогнозується, що у другій половині року глобальна економіка покращиться, що сприятиме зростанню попиту на нафту.
Бразилія, Китай та Індія перевищують очікування, тоді як США та ЄС відновлюються після минулого року, додала вона.
«Технічні показники можуть дати короткострокове полегшення, але в основному ринку бракує імпульсу», - додала Сачдева.
«Доки не з'явиться ясність щодо глобального зростання, напрямку політики та реального відновлення попиту, особливо з Азії, нафтова галузь, схоже, буде рухатися в бічному тренді».
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