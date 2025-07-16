ОПЕК знову зберегла прогнози зростання попиту на нафту в 2025 і 2026 рр. на рівні 1,29 млн б/д і 1,28 млн б/д

ОПЕК зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 році на рівні 1,29 млн барелів на добу (б/д), на 2026 рік - на рівні 1,28 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті організації.

Аналітики не змінюють своїх оцінок четвертий місяць поспіль (за винятком символічного коригування прогнозу на 2025 рік у минулому звіті).

В актуальному звіті експерти організації не змінювали прогнозів щодо попиту на нафту загалом, зберігши їх: для 2024 року - на рівні 103,84 млн б/д, для 2025 року - на рівні 105,13 млн б/д, для 2026 року - на рівні 106,42 млн б/д.

Оновлений прогноз аналітиків ОПЕК на поточний рік передбачає оцінку світового попиту на нафту в I кварталі в 104,33 млн б/д (оцінка червня - 104,44 млн б/д), у II-му - у 104,3 млн б/д (проти 104,19 млн б/д місяцем раніше), у III-му - у 105,53 млн б/д, у IV-му - у 106,36 млн б/д (відповідає оцінкам, зробленим місяцем раніше).

"Нижчі, ніж очікувалося, фактичні дані за I квартал у країнах ОЕСР та інших країнах Азії були компенсовані вищими, ніж передбачалося, фактичними даними щодо Латинської Америки, Африки та Близького Сходу. Коригування прогнозів у II кварталі зумовлено підвищенням очікувань щодо попиту в країнах ОЕСР, Близького Сходу та Африки, що частково компенсовано зниженням оцінок для Китаю та Індії", - повідомляється у звіті.

Очікується, що попит на нафту в країнах ОЕСР збільшиться на 140 тис. б/д (попередня оцінка - 160 тис. б/д), у країнах не-ОЕСР - на 1,16 млн б/д (попередня оцінка - 1,13 млн б/д).

За попередніми даними за травень, комерційні запаси нафти країн ОЕСР збільшилися на 34,5 млн б/д - до 2,771 млрд барелів. Це на 75,1 млн барелів нижче, ніж за аналогічний місяць минулого року, на 127,7 млн барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 184,2 млн барелів нижче за середній показник за 2015-2019 роки (референтний рівень для угоди країн ОПЕК+, які контролюють рівень комерційних запасів).

Зокрема, запаси нафти в країнах ОЕСР у травні зросли до квітня на 14,3 млн барелів, до 1,356 млрд барелів, нафтопродуктів - на 20,1 млн барелів, до 1,413 млрд барелів.

