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ОПЕК зберігає прогноз зростання поставок з країн, що не входять до в ОПЕК+, на 2025 рік на рівні 0,81 млн б/д, на 2026 рік - 0,73 млн б/д
17:14 15.07.2025 |
ОПЕК зберегла прогноз зростання пропозиції рідких вуглеводнів (РРВ) з країн не-ОПЕК+ на 2025 рік - він становитиме 0,81 млн б/д, до 54,01 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті організації.
Драйверами зростання стануть США, Бразилія, Канада та Аргентина. Зниження виробництва, як і раніше, очікується в Анголі.
Оцінку зростання пропозиції з боку США на 2025 рік збережено на рівні 310 тис. б/д, що збільшить їхнє виробництво до 22,07 млн б/д.
Оцінку зростання поставок з країн, що не входять до ОПЕК+, на 2026 рік також залишено без змін - 0,73 млн б/д. У результаті їхня загальна пропозиція РДН збільшиться до 54,74 млн б/д. Драйверами зростання поставок стануть ті самі країни, що й поточного року.
Прогноз щодо збільшення пропозиції з боку США збережено на рівні 210 тис. б/д, завдяки чому видобуток у країні наступного року може збільшитися до 22,28 млн б/д.
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