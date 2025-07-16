В Україні змінилися показники продажів пального на АЗС

В Україні у першому півріччі 2025 року проливи пального (бензин, дизель, LPG) на автозаправних станціях становили 3,62 млрд л, що на майже 7% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Про це свідчать дані Державної податкової служби України, пише профільне видання enkorr.ua.

Водночас сумарна вартість реалізованого пального майже не змінилася і становить 182,9 трлн грн.

Поки найвдалішим місяцем з реалізації був червень. Минулого місяця, згідно з даними РРО, було продано 646,5 млн л пального, що на 1% більше, ніж у травні. Водночас вартість зросла на 3%, до 32,5 млрд грн.

Порівняно з попереднім роком зниження проливів спостерігалося у кожній області.

У столиці проливи пального порівняно з I півріччям 2024-го не змінилися і становили 379,5 млн л, а виторг збільшився на 8% (19,8 млрд грн).

А от у місячній динаміці у червні обсяги зменшилися порівняно з травнем на 4%, до найменших з березня цього року 64 млн л.