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В Україні змінилися показники продажів пального на АЗС
16:37 15.07.2025 |
В Україні у першому півріччі 2025 року проливи пального (бензин, дизель, LPG) на автозаправних станціях становили 3,62 млрд л, що на майже 7% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.
Про це свідчать дані Державної податкової служби України, пише профільне видання enkorr.ua.
Водночас сумарна вартість реалізованого пального майже не змінилася і становить 182,9 трлн грн.
Поки найвдалішим місяцем з реалізації був червень. Минулого місяця, згідно з даними РРО, було продано 646,5 млн л пального, що на 1% більше, ніж у травні. Водночас вартість зросла на 3%, до 32,5 млрд грн.
Порівняно з попереднім роком зниження проливів спостерігалося у кожній області.
У столиці проливи пального порівняно з I півріччям 2024-го не змінилися і становили 379,5 млн л, а виторг збільшився на 8% (19,8 млрд грн).
А от у місячній динаміці у червні обсяги зменшилися порівняно з травнем на 4%, до найменших з березня цього року 64 млн л.
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