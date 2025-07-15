Ціни на нафту падають, оскільки 50-денний термін, встановлений Трампом для Росії, послаблює побоювання щодо поставок

Ціни на нафту впали у вівторок після того, як тривалий 50-денний термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для Росії, щоб припинити війну в Україні та уникнути санкцій, послабив негайні побоювання щодо поставок.

О 05:42 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 29 центів, або 0,4%, до 68,92 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 35 центів, або 0,5%, до 66,63 долара. На попередній сесії обидва контракти закрилися падінням на понад 1 долар.

«Більш м'яка позиція Трампа щодо санкцій проти російської нафти зменшила побоювання щодо дефіциту поставок, хоча його план щодо мит продовжує посилювати економічний тиск», - зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Ціни на нафту зросли на тлі новин про можливі санкції, але згодом втратили ці прибутки, оскільки 50-денний термін породив надії на те, що санкцій можна уникнути, а трейдери замислилися над тим, чи справді США введуть високі мита для країн, які продовжують торгувати з Росією.

Якщо Трамп дійсно дотримається своїх обіцянок і запропоновані санкції будуть введені, «це кардинально змінить перспективи нафтового ринку», - зазначили аналітики ING у вівторок.

«Китай, Індія і Туреччина є найбільшими покупцями російської сирої нафти. Їм доведеться зважити вигоди від купівлі російської сирої нафти зі знижкою проти вартості їхнього експорту до США», - йдеться в повідомленні ING.

Трамп оголосив про нові озброєння для України в понеділок, а в суботу заявив, що з 1 серпня введе 30-відсоткове мито на більшість імпортних товарів з Європейського Союзу та Мексики, додавши подібні попередження для інших країн.

Мита можуть уповільнити економічне зростання, що може підірвати світовий попит на паливо і спричинити зниження цін на нафту.

В інших регіонах попит на нафту залишиться «дуже високим» протягом третього кварталу, що забезпечить стабільний баланс на ринку в найближчій перспективі, заявив генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти, як повідомляють російські ЗМІ.

У понеділок Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту на друге півріччя 2025 року, вказавши на можливі перебої з постачанням, скорочення запасів нафти в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, а також обмеження виробництва в Росії.