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На АЗС України продовжує дорожчати дизпальне
17:54 14.07.2025 |
У понеділок, 14 липня, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні становить 59,01 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,12% до 55,89 грн/л порівняно із 11 липня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,30 грн/л (здорожчав на 0,14%); бензин марки А-95 - 59,01 грн/л; бензин марки А-92 - 58,17 грн/л (здорожчав на 0,66%); дизельне пальне - 55,89 грн/л (здорожчало на 0,12%). Середня ціна автогазу становить 34,44 грн/л, що на 0,09% дешевше порівняно із попереднім робочим днем.
У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 58,49 грн/л; дизпальне - 55,49 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,22 грн/л; дизпальне - 50,92 грн/л; автогаз - 32,89 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
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