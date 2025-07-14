Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $71,3 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання вдень у понеділок, інвестори стежать за геополітичними новинами, очікуючи анонсованої президентом США Дональдом Трампом заяви щодо Росії.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:57 EET піднімається на $0,93 (1,32%), до $71,29 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,97 (1,42%), до $69,42 за барель.

За підсумками торгів у п'ятницю контракти на Brent піднялися в ціні на 2,5%, на WTI - на 2,8%, а за підсумками всього попереднього тижня - на 3% і 2,2% відповідно.

Підтримку цінам на нафту наприкінці минулого тижня надав щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства, який вказав на високий попит на паливо з боку НПЗ. Водночас воно погіршило оцінки зростання попиту на нафту у світі в 2025 році до 704 тис. барелів на добу, тоді як оцінку зростання пропозиції було підвищено на 300 тис. б/д - до 2,1 млн б/д.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість бурових установок у США скоротилася на одну і становила мінімальні з вересня 2021 року 424 одиниці.

Президент Трамп у ніч на п'ятницю заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News про намір зробити важливу заяву 14 липня. "Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії", - сказав він. У неділю Трамп ухилився від відповіді на запитання журналістів, чи стосуватиметься ця заява санкцій. "Подивимося, це ми побачимо завтра", - сказав американський лідер.

Учасники ринку побоюються, що запровадження нових обмежувальних заходів щодо російського нафтового сектору негативно позначиться на пропозиції нафти.

Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що Трамп у понеділок оголосить про новий план озброєння України, що передбачатиме надання наступальної зброї. Згідно з джерелами порталу Axios, план поставок, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягти цілей у глибині території Росії.

Інвестори продовжують стежити і за ситуацією в міжнародній торгівлі. Президент США оголосив про введення 30-відсоткових мит на товари з Мексики та країн Євросоюзу. Про це він повідомив у двох посланнях, надісланих у суботу. Експерти та учасники ринку очікують, що ЄС і США продовжать переговори про укладення торговельної угоди, а кінцева ставка мита може бути нижчою.