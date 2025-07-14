Нафта дорожчає, інвестори стежать за заявою Трампа щодо Росії

Ціни на нафту в понеділок трохи зросли, додавши до п'ятничного зростання більше ніж 2%, оскільки інвестори стежили за подальшими санкціями США проти Росії, які можуть вплинути на світові поставки, але збільшення видобутку в Саудівській Аравії та тривала невизначеність щодо мит обмежили зростання.

О 06:00 EET a'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 15 центів до 70,51 долара за барель, продовживши зростання на 2,51% у п'ятницю. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали до 68,59 долара, піднявшись на 14 центів, після зростання на 2,82% на попередній сесії.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що надішле в Україну ракети протиповітряної оборони Patriot. У понеділок він має зробити «важливу заяву» щодо Росії.

Трамп висловив розчарування російським президентом Володимиром Путіним через відсутність прогресу в припиненні війни в Україні та посилення бомбардувань російськими військами українських міст.

У спробі змусити Москву до добросовісних мирних переговорів з Україною, минулого тижня в Конгресі набрав обертів двопартійний законопроект США, який передбачав санкції проти Росії, але він все ще чекає на підтримку Трампа.

Посли Європейського Союзу близькі до угоди про 18-й пакет санкцій проти Росії, який включатиме зниження цінового ліміту на російську нафту, повідомили чотири джерела в ЄС після недільної зустрічі.

Минулого тижня ціна на нафту Brent зросла на 3%, а WTI - на 2,2% після того, як Міжнародне енергетичне агентство заявило, що світовий ринок нафти може бути більш напруженим, ніж здається, оскільки попит підтримується піковим літнім навантаженням на нафтопереробні заводи для забезпечення потреб у подорожах та виробництві електроенергії.

Однак аналітики ANZ заявили, що зростання цін було обмежене даними, які свідчать про те, що Саудівська Аравія перевищила квоту на видобуток нафти, встановлену Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками в рамках угоди про постачання.

МЕА заявило, що Саудівська Аравія перевищила свій цільовий показник видобутку нафти на червень на 430 000 барелів на добу, досягнувши 9,8 млн барелів на добу, порівняно з передбачуваним цільовим показником ОПЕК+ для королівства в 9,37 млн барелів на добу.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило в п'ятницю, що воно повністю дотрималося свого добровільного цільового показника видобутку ОПЕК+, додавши, що постачання нафти, що реалізується Саудівською Аравією, в червні становило 9,352 млн барелів на добу, що відповідає узгодженій квоті.

У той же час, за даними митної служби, опублікованими в понеділок, імпорт нафти Китаєм у червні зріс на 7,4% до 49,89 млн тонн порівняно з минулим роком, що еквівалентно 12,14 млн барелів на добу, досягнувши найвищого денного показника з серпня 2023 року.

Китай, ймовірно, продовжить накопичувати запаси, але з урахуванням того, що рівень зберігання становить 95% від пікового рівня запасів 2020 року, ці запаси, ймовірно, з'являться на «видимих» західних ринках, які мають вирішальне значення для формування цін, чинячи тиск на зниження цін, зазначила дослідницька група J.P. Morgan у дописі для клієнтів.

Інвестори також стежать за результатами переговорів США з ключовими торговельними партнерами щодо мит, які можуть вплинути на глобальне економічне зростання та попит на паливо.