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Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $68,9 за барель
14:35 11.07.2025 |
Ціни на нафту прискорили зростання вдень у п'ятницю, учасники ринку оцінюють нові прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), продовжуючи стежити за геополітичними новинами і ситуацією в міжнародній торгівлі.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:54 EET становить $68,94 за барель, що на $0,3 (0,44%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,37 (0,56%), до $66,94 за барель.
За підсумками торгів у четвер ціна контрактів на Brent знизилася на 2,21%, на WTI - на 2,65%.
Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що планує запровадити загальний імпортний тариф у розмірі 15-20% для більшості торгових партнерів, з якими немає спеціальних угод. Щодо Канади він має намір встановити мито на рівні 35%. Раніше цього тижня Трамп оголосив, що Вашингтон з 1 серпня запровадить мито в 50% на всі товари, що постачаються з Бразилії. Крім того, він підтвердив намір з тієї самої дати запровадити тариф на мідь, що ввозиться до США, що також становитиме 50%.
З огляду на те, що президент США вже не раз відступав від раніше зроблених заяв щодо тарифів, ринок став менше на них реагувати, зазначає аналітик Onyx Capital Group Гаррі Чилінгарян. "Люди здебільшого перебувають у режимі очікування з огляду на нестійкий характер політики та гнучкість, яку адміністрація проявляє щодо мит", - написав він.
Трамп також оголосив, що в понеділок (14 липня) зробить важливу заяву щодо Росії. В інтерв'ю телеканалу NBC News американський президент висловив своє розчарування діями російської сторони в рамках його зусиль щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.
Аналітики ING зазначають, що ці слова Трампа викликали нервозність на ринку нафти, де не виключають, що його заява стосуватиметься додаткових санкцій проти російського нафтового сектора.
МЕА знизило оцінки зростання попиту на нафту у світі 2025 року до 704 тис. барелів на добу з 724 тис. б/д, тоді як оцінку зростання пропозиції було підвищено на 300 тис. б/д - до 2,1 млн б/д. З урахуванням прогнозованого агентством світового попиту на нафту поточного року на рівні 103,68 млн б/д її профіцит на ринку може становити понад 1,4 млн б/д.
Тим часом аналітик PVM Джон Еванс вважає, що на тлі традиційного для літніх місяців підвищеного попиту на паливо повернення цін на нафту до мінімумів квітня або травня малоймовірне. "Люди демонструють здорове бажання подорожувати, чи то сушею, чи повітрям", - зазначає він.
Підтримку котируванням також надають побоювання у зв'язку з можливим погіршенням ситуації із судноплавством у Червоному морі, де цього тижня було атаковано два судна, пише Trading Economics.
Тим часом Європейська комісія розробляє механізм коригування граничного рівня цін на російську нафту, залежно від змін світових котирувань, повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатів ЄС. Це зумовлено тим, що падіння цін на нафту зробило поточний ліміт практично неактуальним.
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