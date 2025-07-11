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МЕА підвищило прогноз зростання поставок нафти на світовий ринок у 2025 р. на 300 тис. б/д - до 2,1 млн б/д
13:09 11.07.2025 |
Пропозиція нафти на світовому ринку в 2025 році збільшиться до 105,1 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті МЕА.
З урахуванням зниження оцінки поставок у 2024 році на 100 тис. б/д, до 103 млн б/д, темпи приросту пропозиції за підсумками поточного року становитимуть 2,1 млн б/д. Це на 300 тис. б/д більше, ніж прогнозувалося в червневому звіті.
За оцінкою МЕА, у червні світова пропозиція нафти збільшилася на 950 тис. б/д, до 105,6 млн б/д, що на 2,9 млн б/д перевищило рівень червня 2024 року.
Оцінку світової пропозиції на 2026 рік підвищено до 106,4 млн б/д. Таким чином, МЕА очікує, що зростання поставок наступного року становитиме 1,3 млн б/д (попередня оцінка - 1,1 млн б/д).
З урахуванням прогнозованого агентством світового попиту на нафту поточного року на рівні 103,68 млн б/д її профіцит на ринку може становити понад 1,4 млн б/д.
У 2026 році МЕА очікує попит на нафту у світі на рівні 104,4 млн б/д. Таким чином, наступного року профіцит може досягти 2 млн б/д.
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