МЕА підвищило прогноз зростання поставок нафти на світовий ринок у 2025 р. на 300 тис. б/д - до 2,1 млн б/д

Пропозиція нафти на світовому ринку в 2025 році збільшиться до 105,1 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті МЕА.

З урахуванням зниження оцінки поставок у 2024 році на 100 тис. б/д, до 103 млн б/д, темпи приросту пропозиції за підсумками поточного року становитимуть 2,1 млн б/д. Це на 300 тис. б/д більше, ніж прогнозувалося в червневому звіті.

За оцінкою МЕА, у червні світова пропозиція нафти збільшилася на 950 тис. б/д, до 105,6 млн б/д, що на 2,9 млн б/д перевищило рівень червня 2024 року.

Оцінку світової пропозиції на 2026 рік підвищено до 106,4 млн б/д. Таким чином, МЕА очікує, що зростання поставок наступного року становитиме 1,3 млн б/д (попередня оцінка - 1,1 млн б/д).

З урахуванням прогнозованого агентством світового попиту на нафту поточного року на рівні 103,68 млн б/д її профіцит на ринку може становити понад 1,4 млн б/д.

У 2026 році МЕА очікує попит на нафту у світі на рівні 104,4 млн б/д. Таким чином, наступного року профіцит може досягти 2 млн б/д.