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МЕА трохи знизило оцінки зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. - до 0,7 млн б/д і 0,72 млн б/д
13:06 11.07.2025 |
Попит на нафту у світі в 2025 році проти минулого року зросте на 704 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Місяцем раніше воно прогнозувало приріст на рівні 724 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили прогноз на 20 тис. б/д.
Оцінку зростання попиту на нафту за підсумками наступного року також було символічно знижено: з 739 тис. б/д у попередньому звіті до 722 тис. б/д в актуальному.
МЕА скоригувало дані щодо попиту на нафту загалом у бік зниження: у 2024 році він тепер оцінюється в 102,98 млн б/д (оцінка травня - 103,04 млн б/д), у 2025-му - 103,68 млн б/д (попередня оцінка - 103,76 млн б/д), у 2026-му - 104,4 млн б/д (попередня оцінка - 104,5 млн б/д).
Аналітики МЕА зазначають, що прогнозований приріст попиту за підсумками поточного року - мінімальний з 2009 року (за винятком пандемійного 2020 року).
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