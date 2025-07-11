Фінансові новини
- |
- 11.07.25
- |
- 10:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта подорожчала на тлі можливих санкцій проти Росії. На ціну впливають обсяги видобутку ОПЕК+ та мита
08:43 11.07.2025 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що зробить заяву щодо Росії, що підвищило ймовірність введення додаткових санкцій проти цього великого виробника нафти, тоді як побоювання щодо мит та зростання обсягів видобутку ОПЕК+ обмежили зростання цін.
О 06:08 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 19 центів, або 0,28%, до 68,83 долара за барель. Нафта марки WTI подорожчала на 24 центи, або 0,36%, до 66,81 долара за барель.
За цей тиждень нафта марки Brent подорожчала на 0,8%, а WTI подешевшала на 0,2%.
Обидва контракти втратили більше 2% у четвер, оскільки інвестори побоювалися впливу політики Трампа щодо мит на глобальне економічне зростання та попит на нафту.
«Сьогодні вранці ціни відновили частину цього падіння після того, як президент Трамп заявив, що планує зробити «важливу» заяву щодо Росії в понеділок. Це може викликати нервозність на ринку через можливість введення нових санкцій проти Росії», - написали аналітики ING у п'ятницю в повідомленні для клієнтів.
Трамп висловив розчарування російським президентом Володимиром Путіним через відсутність прогресу в питанні миру з Україною та посилення бомбардувань російськими військами українських міст.
Жорсткі ринкові фундаментальні показники та поліпшення сезонного попиту також надали певну підтримку цінам на нафту, як і поновлення атак хуситів на судна, що плавають Червоним морем, зазначили аналітики BMI у щотижневому звіті.
Ознакою поліпшення попиту стала перспектива постачання Саудівською Аравією в серпні до Китаю близько 51 мільйона барелів сирої нафти, що є найбільшим обсягом за останні два роки.
Цього тижня на ціни тиснула угода, укладена в суботу Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, відома як ОПЕК+, про збільшення видобутку на 548 000 барелів на день у серпні.
Аналітики ING заявили, що у вересні може відбутися ще одне підвищення, після чого буде пауза.
Ці підвищення повинні призвести до значного надлишку на світовому ринку в четвертому кварталі, що посилить тиск на ціни, заявили аналітики ING.
ОПЕК знизила свої прогнози щодо світового попиту на нафту в 2026-2029 роках через уповільнення попиту в Китаї, йдеться в опублікованому в четвер звіті «Світовий прогноз нафти до 2025 року».
За прогнозами ОПЕК, у 2026 році світовий попит становитиме в середньому 106,3 млн барелів на добу, проти 108 млн барелів на добу, передбачених у прогнозі минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає £1,7 мільярда на оборону під гарантії Британії
|Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»
|ЗМІ: Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн
|Трамп каже, що досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Обсяг 4-го траншу Ukraine Facility складе EUR3,05 млрд – Єврокомісія
|Українська економіка крок за кроком відновлюється попри війну - глава Нацбанку
|UPG з другої спроби отримла дозвіл на оренду 34 заправок групи Приват
|Нафта подорожчала на тлі можливих санкцій проти Росії. На ціну впливають обсяги видобутку ОПЕК+ та мита
|Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на «зелене» відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025
|Штраф за порушення вимог використання касових апаратів доведеться платити в повному обсязі
|Україна у Римі домовляється про залучення 2 млрд євро у сфері енергетики
Бізнес
|Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність
|Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю