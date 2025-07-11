Нафта подорожчала на тлі можливих санкцій проти Росії. На ціну впливають обсяги видобутку ОПЕК+ та мита

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що зробить заяву щодо Росії, що підвищило ймовірність введення додаткових санкцій проти цього великого виробника нафти, тоді як побоювання щодо мит та зростання обсягів видобутку ОПЕК+ обмежили зростання цін.

О 06:08 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 19 центів, або 0,28%, до 68,83 долара за барель. Нафта марки WTI подорожчала на 24 центи, або 0,36%, до 66,81 долара за барель.

За цей тиждень нафта марки Brent подорожчала на 0,8%, а WTI подешевшала на 0,2%.

Обидва контракти втратили більше 2% у четвер, оскільки інвестори побоювалися впливу політики Трампа щодо мит на глобальне економічне зростання та попит на нафту.

«Сьогодні вранці ціни відновили частину цього падіння після того, як президент Трамп заявив, що планує зробити «важливу» заяву щодо Росії в понеділок. Це може викликати нервозність на ринку через можливість введення нових санкцій проти Росії», - написали аналітики ING у п'ятницю в повідомленні для клієнтів.

Трамп висловив розчарування російським президентом Володимиром Путіним через відсутність прогресу в питанні миру з Україною та посилення бомбардувань російськими військами українських міст.

Жорсткі ринкові фундаментальні показники та поліпшення сезонного попиту також надали певну підтримку цінам на нафту, як і поновлення атак хуситів на судна, що плавають Червоним морем, зазначили аналітики BMI у щотижневому звіті.

Ознакою поліпшення попиту стала перспектива постачання Саудівською Аравією в серпні до Китаю близько 51 мільйона барелів сирої нафти, що є найбільшим обсягом за останні два роки.

Цього тижня на ціни тиснула угода, укладена в суботу Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, відома як ОПЕК+, про збільшення видобутку на 548 000 барелів на день у серпні.

Аналітики ING заявили, що у вересні може відбутися ще одне підвищення, після чого буде пауза.

Ці підвищення повинні призвести до значного надлишку на світовому ринку в четвертому кварталі, що посилить тиск на ціни, заявили аналітики ING.

ОПЕК знизила свої прогнози щодо світового попиту на нафту в 2026-2029 роках через уповільнення попиту в Китаї, йдеться в опублікованому в четвер звіті «Світовий прогноз нафти до 2025 року».

За прогнозами ОПЕК, у 2026 році світовий попит становитиме в середньому 106,3 млн барелів на добу, проти 108 млн барелів на добу, передбачених у прогнозі минулого року.