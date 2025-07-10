Зараз на паливному ринку крихкий баланс цін - експерт

У короткостроковій песпективі є малоймовірним зниження цін на пальне.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зауважив, що на ціни на пальне впливає курс валют, адже в Україні нафтопродукти імпортовані. Крім того, акциз на них номінований у євро. За розрахунками Куюна, близько 80% у структурі ціни на пальне має валютну складову.

Водночас основний внесок у ціни на пальне зробила війна на Близькому Сході. При цьому, попри завершення бойових дій та намірів ОПЕК збільшити видобуток нафти, ціни знову зростають. Відповідно, зростають закупівельні ціни на пальне.

"Все це разом дає сценарій, який майже неможливо передбачити. Коли ціна на нафту впала до 65 доларів за барель, ми очікували, що і ціна пального повернеться до попередніх позначок", - зазначив Куюн.

Він наголосив, що наразі можна робити лише певні короткострокові прогнози цін на пальне.

"Якщо говорити про короткострокову перспективу, то зараз не бачу можливості для зниження цін на пальне. Але не думаю, що вона буде зростати. Тобто, зараз є дуже крихкий баланс", - сказав експерт.

За його словами, на сьогодні націнка на пальне на АЗС перебуває на мінімальному за останні півтора року рівні. Це, у свою чергу, вказує на потенціал до зростання цін.

Водночас на українському паливному ринку спостерігається профіцит пального при тому, що його споживання скорочується. Із початку повномашстабної війни споживання світлих нафтопродуктів скоротилося на 15%, скрапленого газу - на 45%.