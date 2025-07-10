Фінансові новини
- |
- 10.07.25
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зараз на паливному ринку крихкий баланс цін - експерт
16:58 10.07.2025 |
У короткостроковій песпективі є малоймовірним зниження цін на пальне.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Він зауважив, що на ціни на пальне впливає курс валют, адже в Україні нафтопродукти імпортовані. Крім того, акциз на них номінований у євро. За розрахунками Куюна, близько 80% у структурі ціни на пальне має валютну складову.
Водночас основний внесок у ціни на пальне зробила війна на Близькому Сході. При цьому, попри завершення бойових дій та намірів ОПЕК збільшити видобуток нафти, ціни знову зростають. Відповідно, зростають закупівельні ціни на пальне.
"Все це разом дає сценарій, який майже неможливо передбачити. Коли ціна на нафту впала до 65 доларів за барель, ми очікували, що і ціна пального повернеться до попередніх позначок", - зазначив Куюн.
Він наголосив, що наразі можна робити лише певні короткострокові прогнози цін на пальне.
"Якщо говорити про короткострокову перспективу, то зараз не бачу можливості для зниження цін на пальне. Але не думаю, що вона буде зростати. Тобто, зараз є дуже крихкий баланс", - сказав експерт.
За його словами, на сьогодні націнка на пальне на АЗС перебуває на мінімальному за останні півтора року рівні. Це, у свою чергу, вказує на потенціал до зростання цін.
Водночас на українському паливному ринку спостерігається профіцит пального при тому, що його споживання скорочується. Із початку повномашстабної війни споживання світлих нафтопродуктів скоротилося на 15%, скрапленого газу - на 45%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄІБ підписав угоди майже на €600 мільйонів для фінансування нових проєктів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales
|Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала США новий підхід щодо війни
|«Маю сказати відверто: почався відкат реформ». Що буде з європейськими змінами в Україні
|Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|ЄІБ підписав угоди майже на €600 мільйонів для фінансування нових проєктів в Україні
|Бельгійська компанія BIO Invest підписала угоду на 5 мільйонів євро з банком «Львів»
|Зараз на паливному ринку крихкий баланс цін - експерт
|На АЗС України стабілізувалися ціни на бензин
|На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд - Зеленський
|Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales
Бізнес
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність
|Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі