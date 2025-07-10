Ціни на нафту опускаються, Brent торгується близько $69,8 за барель

Ціни на нафту опускаються в четвер, трейдери оцінюють інформацію про нові мита США, а також геополітичні чинники.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:25 EET становить $69,82 за барель, що на $0,37 (0,53%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $0,44 (0,64%), до $67,94 за барель.

Напередодні американський президент Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон з 1 серпня запровадить мито в 50% на всі товари, що постачаються з Бразилії, найбільшої економіки Латинської Америки. У зв'язку з цим зростають побоювання ослаблення глобального економічного зростання і попиту на енергоресурси.

"Той факт, що Трамп часто здає назад із митами, зробив ринок менш чутливим до таких заяв, - зазначає аналітик Onyx Capital Group Гаррі Чилінгірян. - Багато хто дотримується вичікувальної позиції, з огляду на непередбачуваність рішень і гнучкість, яку нинішня адміністрація США демонструє в питаннях мит".

Дані міністерства енергетики США, опубліковані в середу, показали впевнене зростання запасів нафти в країні минулого тижня - на 7,07 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), підвищилися вперше з травня - на 464 тис. барелів.

У центрі уваги трейдерів залишається ситуація в Червоному морі, де поновилися напади на судна. За даними ЗМІ, три члени екіпажу грецького суховантажу Eternity C, що прямував під прапором Ліберії, загинули внаслідок атаки хуситів із застосуванням катерів і дронів.