Нафта подешевшала через погіршення прогнозів попиту внаслідок введення мит Трампом

Ціни на нафту в четвер знизилися, оскільки останні оголошення про введення мит президентом США Дональдом Трампом були сприйняті учасниками ринку як загроза для глобального економічного зростання, проте ознаки сильного попиту на бензин у США обмежили збитки.

О 06:01 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3 центи до 70,16 долара за барель о 04:01 за Гринвічем. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 6 центів до 68,32 долара за барель.

З боку попиту макроекономічна невизначеність призвела до більш обережного купівельного середовища, особливо в Азії, зазначила аналітична компанія Kpler у своїй замітці, водночас відзначаючи, що премії за геополітичний ризик зменшилися завдяки перемир'ю між Ізраїлем та Іраном.

У середу Трамп пригрозив Бразилії, найбільшій економіці Латинської Америки, ввести каральний 50-відсотковий митний тариф на експорт до США після публічної суперечки зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лула да Сілвою.

Раніше Трамп оголосив про плани щодо мит на мідь, напівпровідники та фармацевтичні препарати, а його адміністрація надіслала листи про мита Філіппінам, Іраку та іншим країнам, додавши до більш ніж десятка листів, надісланих цього тижня, зокрема потужним постачальникам США - Південній Кореї та Японії.

Оскільки політики продовжують турбуватися про інфляційний тиск з боку мит Трампа, лише «кілька» чиновників на засіданні Федеральної резервної системи 17-18 червня заявили, що, на їхню думку, процентні ставки можуть бути знижені вже цього місяця, як показав протокол, опублікований у середу.

Вищі процентні ставки роблять позики дорожчими і знижують попит на нафту.

Надаючи певну підтримку цінам, запаси сирої нафти в США зросли, а запаси бензину і дистилятів знизилися минулого тижня, повідомила в середу Адміністрація енергетичної інформації (EIA). Попит на бензин минулого тижня зріс на 6% до 9,2 млн барелів на добу, повідомила EIA.

За перші вісім днів липня середня кількість щоденних рейсів у світі становила 107 600, що є рекордним показником, при цьому кількість рейсів у Китаї досягла п'ятимісячного піку, а портові та вантажні операції свідчать про «стале зростання» торговельної діяльності порівняно з минулим роком, йдеться в повідомленні J.P. Morgan для клієнтів.

«З початку року глобальний попит на нафту зріс в середньому на 0,97 мільйона барелів на день, що відповідає нашому прогнозу в 1 мільйон барелів на день», - йдеться в повідомленні.

Крім того, є сумніви, що нещодавнє збільшення квот на видобуток, оголошене ОПЕК+, призведе до фактичного збільшення видобутку, оскільки деякі члени організації вже перевищують свої квоти, зазначив Тоні Сикамор, аналітик IG.

«А інші, наприклад Росія, не можуть досягти своїх цілей через пошкодження нафтової інфраструктури», - додав він.

Нафтовиробники ОПЕК+ мають намір схвалити чергове значне збільшення видобутку у вересні, оскільки вони завершують як скасування добровільних скорочень видобутку вісьмома членами, так і перехід Об'єднаних Арабських Еміратів на більшу квоту.