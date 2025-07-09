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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $70,4 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до помірного підйому вдень у середу і торгуються на рівні максимумів за два тижні на тлі нових атак на судна в Червоному морі та підвищення прогнозів щодо цін від Міненерго США.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:47 EET збільшилася на $0,2 (0,29%), до $70,35 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,25 (0,37%), до $68,58 за барель.

Напередодні міністерство енергетики США підвищило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік з $65,97 до $68,89 за барель. Також воно знизило прогноз видобутку в країні, оскільки активність нафтовиробників сповільнилася на тлі зниження цін, що спостерігалося раніше.

Три члени екіпажу грецького суховантажу Eternity C, що прямував під прапором Ліберії, загинули внаслідок атаки хуситів із застосуванням катерів і дронів, пишуть ЗМІ. Оператори танкерів через ризики нападів біля берегів Ємену обирають інші, довші маршрути, що підвищує вартість енергоносіїв.

Тим часом міністр енергетики та інфраструктури ОАЕ Сухейль аль-Мазруї заявив, що рішення збільшити квоти ОПЕК+ на видобуток було ухвалено з тим, щоб "задовольняти потреби ринку", додавши, що прискорене нарощування квот не призвело до дестабілізації.

"Ринок зараз відносно збалансований, - зазначив Оле Хансен із Saxo Bank A/S. - Але я все одно занепокоєний перспективами зростання надлишку пропозиції ближче до осені мірою ослаблення попиту".

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень підскочили на 7,1 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 к. ч. у середу, і опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів на 1,7 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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