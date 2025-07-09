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Ціни на нафту знижуються з двотижневого максимуму, оскільки інвестори очікують на ясність щодо мит
08:37 09.07.2025 |
Ціни на нафту в середу знизилися після зростання до двотижневого максимуму на попередній сесії, оскільки інвестори очікують на нові події щодо мит США на тлі очікувань зростання запасів нафти в Сполучених Штатах.
О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 7 центів, або 0,1%, до 70,08 долара за барель. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate впала на 8 центів, або 0,1%, до 68,25 долара за барель.
Останнє відтермінування введення мит президентом США Дональдом Трампом дало деяку надію основним торговельним партнерам - Японії, Південній Кореї та Європейському Союзу - на те, що угода про пом'якшення мит все ще може бути досягнута, водночас збентеживши деяких менших експортерів, таких як Південна Африка, і залишивши компанії без ясності щодо подальших кроків.
Трамп відклав попередній термін, встановлений на середу, до 1 серпня, і заявив у вівторок, що ця дата є остаточною, додавши: «Жодних продовжень не буде».
Трамп додав, що він введе 50-відсотковий митний тариф на імпорт міді і незабаром запровадить давно обіцяні мита на напівпровідники та фармацевтичні препарати, розширивши торговельну війну, яка потрясла ринки по всьому світу.
«Інвестори постійно мають справу з «заголовками про мита» та потенційними наслідками їх негативного впливу на світову торгівлю», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.
«... З огляду на невизначеність та потенційне погіршення економічного зростання в майбутньому, дивно, як енергетичний комплекс все ще може зростати, незважаючи на, здавалося б, нескінченні «песимістичні заголовки», що постійно посилюють тиск», - додала вона.
Існують побоювання, що мита можуть стримати попит на нафту, і хоча під час святкових вихідних у США 4 липня спостерігався високий попит на подорожі, дані з галузевих джерел показали можливе збільшення запасів сирої нафти в США приблизно на 7,1 мільйона барелів, хоча запаси паливних продуктів були нижчими.
«Дані API за ніч були негативними для нафти», - зазначили аналітики ING у повідомленні для клієнтів, додавши, що «зміни в нафтопродуктах були більш конструктивними».
Офіційні дані від Адміністрації енергетичної інформації США мають бути опубліковані сьогодні о 14:30 за Гринвічем.
Що стосується довгострокової пропозиції, то 2025 року США вироблятимуть менше нафти, ніж очікувалося раніше, оскільки зниження цін на нафту цього року, змусило американських виробників уповільнити діяльність, прогнозує Управління енергетичної інформації у своєму щомісячному звіті, опублікованому у вівторок.
За прогнозами, найбільший у світі виробник нафти видобуватиме 13,37 млн барелів нафти на добу у 2025 році, проти прогнозу минулого місяця в 13,42 млн барелів на добу, зазначила EIA у своєму короткостроковому енергетичному прогнозі.
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