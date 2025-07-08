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На АЗС України подорожчало пальне
15:48 08.07.2025 |
У вівторок, 8 липня, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,02% до 58,96 грн/л, на дизельне пальне - на 0,14% до 55,72 грн/л.
Про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,2 грн/л; бензин марки А-95 - 58,96 грн/л (на 0,02% дорожче порівняно із попереднім днем); бензин марки А-92 - 57,56 грн/л; дизельне пальне 55,72 грн/л (+0,14%). Середня ціна автогазу становить 34,49 грн/л, що на 0,03% дешевше порівняно із попереднім робочим днем.
У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 57,99 грн/л; дизпальне - 54,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,16 грн/л; дизпальне - 50,79 грн/л; автогаз - 32,92 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
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