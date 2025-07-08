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Нафта залишається в мінусі, Brent на рівні $69,5 за барель
14:35 08.07.2025 |
Ціни на нафту надалі знижуються вдень у вівторок, але відступили від внутрішньоденних мінімумів.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:49 EET зменшилася на $0,08 (0,11%), до $69,5 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,21 (0,31%), до $67,72 за барель.
За підсумками торгів у понеділок контракти на Brent подорожчали на 1,9%. Підтримку цінам на нафту напередодні надали сильні дані про попит на енергоносії, які нівелювали негативний ефект від більш масштабного, ніж очікувалося, збільшення видобутку країнами ОПЕК+.
Вісім країн ОПЕК+, які 2023 року обмежили нафтовидобуток на 2,2 млн барелів на добу, ухвалили рішення збільшити квоти на видобуток у серпні на 548 тис. б/д. У травні, червні та липні підвищення видобутку становило 411 тис. б/д, і учасники ринку очікували такого ж рішення щодо серпня.
"Пропозиція на ринку зростає, однак і попит також залишається кращим за очікування", - пише Денніс Кісслер з BOK Financial.
Тим часом там аналітики HSBC відзначають сезонний характер підвищеного попиту на нафту. Мірою його спаду нарощування експорту країнами ОПЕК+ завдасть відчутнішого удару по нафтовому ринку, посиливши знижувальний тиск на ціни, йдеться в аналітичній записці банку.
Негативний вплив на ринки продовжує чинити зовнішньоторговельна політика адміністрації Дональда Трампа. Раніше президент США заявив, що мита для країн, які не уклали торговельних угод із Вашингтоном, можуть сягнути 60-70%.
Повідомлення про підвищення мит уже отримала влада Японії та Південної Кореї. Вашингтон сповістив їх, що з 1 серпня США запровадять тарифи в 25% на всі товари, що надходять із цих країн. Мито на імпорт з Малайзії, Казахстану і ПАР становитиме 30%, з Лаосу і М'янми - 40%.
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