Нафта дешевшає, оскільки трейдери оцінюють мита США та збільшення видобутку ОПЕК

Ціни на нафту знизилися у вівторок після зростання майже на 2% на попередній сесії, оскільки інвестори оцінюють нові події щодо мит США та вище, ніж очікувалося, збільшення видобутку ОПЕК у серпні.

О 05:30 EET ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 22 центи, або 0,3%, до 69,36 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 27 центів, або 0,4%, до 67,66 долара за барель.

У понеділок президент США Дональд Трамп почав повідомляти торговим партнерам, серед яких були основні постачальники Південна Корея і Японія, а також менші експортери, такі як Сербія, Таїланд і Туніс, що з 1 серпня будуть введені значно вищі мита США, хоча пізніше він заявив, що цей термін не є остаточним.

Мита Трампа викликали невизначеність на ринку і побоювання, що вони можуть негативно вплинути на світову економіку і, як наслідок, на попит на нафту.

Однак є деякі ознаки того, що поточний попит залишається високим, особливо в США, найбільшому споживачі нафти в світі, що підтримує ціни.

За даними туристичної групи AAA, опублікованими минулого тижня, рекордна кількість американців (72,2 млн) планувала подорожувати на відстань понад 50 миль (80 км) під час канікул з нагоди Дня незалежності 4 липня.

Інвестори були оптимістично налаштовані напередодні святкового періоду, оскільки дані Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США, опубліковані в понеділок, показали, що фінансові менеджери збільшили свої чисті довгі ф'ючерсні та опціонні позиції в контрактах на нафту за тиждень до 1 липня.

«Попит залишається стабільним завдяки сезонним факторам. Залишається питання, чи збережеться попит у майбутньому, щоб поглинути більший, ніж очікувалося, обсяг поставок від ОПЕК+», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG Oil Research.

Інші ознаки підвищення попиту спостерігалися в Індії, третьому за величиною споживачі нафти в світі, де, за даними уряду, споживання палива в червні було на 1,9% вище, ніж рік тому.

У суботу Організація країн-експортерів нафти та її союзники, група, відома як ОПЕК+, домовилися збільшити видобуток на 548 000 барелів на добу в серпні, що перевищує 411 000 барелів на добу, які вони збільшили за попередні три місяці.

Це рішення скасовує майже всі 2,2 млн барелів на добу добровільних скорочень, які група запровадила. За даними п'яти джерел, обізнаних з цим питанням, 3 серпня група має затвердити збільшення видобутку на близько 550 000 барелів на добу у вересні, що скасує всі скорочення.

Однак, за словами аналітиків, фактичне збільшення видобутку було меншим, ніж оголошені рівні, і більша частина поставок надходила з Саудівської Аравії.