Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає, оскільки трейдери оцінюють мита США та збільшення видобутку ОПЕК

 

Ціни на нафту знизилися у вівторок після зростання майже на 2% на попередній сесії, оскільки інвестори оцінюють нові події щодо мит США та вище, ніж очікувалося, збільшення видобутку ОПЕК у серпні.

О 05:30 EET ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 22 центи, або 0,3%, до 69,36 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 27 центів, або 0,4%, до 67,66 долара за барель.

У понеділок президент США Дональд Трамп почав повідомляти торговим партнерам, серед яких були основні постачальники Південна Корея і Японія, а також менші експортери, такі як Сербія, Таїланд і Туніс, що з 1 серпня будуть введені значно вищі мита США, хоча пізніше він заявив, що цей термін не є остаточним.

Мита Трампа викликали невизначеність на ринку і побоювання, що вони можуть негативно вплинути на світову економіку і, як наслідок, на попит на нафту.

Однак є деякі ознаки того, що поточний попит залишається високим, особливо в США, найбільшому споживачі нафти в світі, що підтримує ціни.

За даними туристичної групи AAA, опублікованими минулого тижня, рекордна кількість американців (72,2 млн) планувала подорожувати на відстань понад 50 миль (80 км) під час канікул з нагоди Дня незалежності 4 липня.

Інвестори були оптимістично налаштовані напередодні святкового періоду, оскільки дані Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США, опубліковані в понеділок, показали, що фінансові менеджери збільшили свої чисті довгі ф'ючерсні та опціонні позиції в контрактах на нафту за тиждень до 1 липня.

«Попит залишається стабільним завдяки сезонним факторам. Залишається питання, чи збережеться попит у майбутньому, щоб поглинути більший, ніж очікувалося, обсяг поставок від ОПЕК+», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG Oil Research.

Інші ознаки підвищення попиту спостерігалися в Індії, третьому за величиною споживачі нафти в світі, де, за даними уряду, споживання палива в червні було на 1,9% вище, ніж рік тому.

У суботу Організація країн-експортерів нафти та її союзники, група, відома як ОПЕК+, домовилися збільшити видобуток на 548 000 барелів на добу в серпні, що перевищує 411 000 барелів на добу, які вони збільшили за попередні три місяці.

Це рішення скасовує майже всі 2,2 млн барелів на добу добровільних скорочень, які група запровадила. За даними п'яти джерел, обізнаних з цим питанням, 3 серпня група має затвердити збільшення видобутку на близько 550 000 барелів на добу у вересні, що скасує всі скорочення.

Однак, за словами аналітиків, фактичне збільшення видобутку було меншим, ніж оголошені рівні, і більша частина поставок надходила з Саудівської Аравії.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7975
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 49,0285
  0,0925
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3337  0,00 0,01 41,9256  0,02 0,05
EUR 48,7952  0,03 0,05 49,5607  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7950  0,02 0,06 41,8150  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес