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На АЗС України подорожчав бензин
15:39 07.07.2025 |
У понеділок, 7 липня, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,03% до 58,95 грн/л, на дизельне пальне - зменшилася на 0,25% до 55,64 грн/л.
Як передає , про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - здорожчав на 0,08% до 63,2 грн/л; бензин марки А-95 - на 0,03% до 58,95 грн/л; бензин марки А-92 - на 0,04% до 57,56 грн/л; дизельне пальне здешевшало на 0,25% до 55,64 грн/л. Середня ціна автогазу становить 34,5 грн/л, що на 0,03% дорожче порівняно із попереднім робочим днем.
У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 57,99 грн/л; дизпальне - 54,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,22 грн/л; дизпальне - 50,86 грн/л; автогаз - 32,92 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
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