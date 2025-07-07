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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent на рівні $68,7 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до зростання, відновивши попередні втрати під час торгів.

Учасники ринку оцінюють перспективи балансу попиту і пропозиції після рішення ОПЕК+ про більш значне, ніж очікувалося, збільшення квот на видобуток нафти в серпні.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:50 EET підвищується на $0,43 (0,63%), до $68,73 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) торгуються по $66,99 за барель. У п'ятницю основні торги WTI на NYMEX не проводилися у зв'язку зі святкуванням у США Дня незалежності.

Вісім країн ОПЕК+, які у 2023 році обмежили нафтовидобуток на 2,2 млн барелів на добу, у вихідні ухвалили рішення про більш значне, ніж очікувалося, збільшення квот на видобуток у серпні - на 548 тис. б/д. Це еквівалентно чотирьом щомісячним приростам, узгодженим навесні. Тоді країни домовилися розгортати обмеження щомісячним кроком у 130-140 тис. б/д. Однак на травень, червень і липень було вирішено збільшити видобуток на 411 тис. б/д. Учасники ринку очікували такого ж рішення щодо серпня.

Тим часом аналітик UBS Джованні Стауново зазначає, що ситуація з пропозицією нафти залишається напруженою, висловлюючи впевненість у тому, що ринок зможе "поглинути додаткові барелі".

Рішення ОПЕК+ поверне на ринок майже 80% барелів нафти, видобуток яких було раніше скорочено вісьмома країнами альянсу, йдеться в аналітичній записці RBC Capital. При цьому фактичне збільшення нафтовидобутку досі було меншим від запланованого, а основна частина додаткових поставок припадала на Саудівську Аравію, пишуть аналітики RBC.

Тим часом Saudi Aramco повідомила, що в серпні суттєво підвищить ціни на нафту для азіатських і європейських покупців. Основний сорт, що поставляється в Азію (Arab Light), подорожчає на $1 за барель, до максимуму за 4 місяці. Ціни на всі сорти нафти для Північно-Західної Європи і Середземномор'я зростуть на $1,4 за барель.

Трейдери продовжують стежити за розвитком ситуації в міжнародній торгівлі. Президент США Дональд Трамп заявив, що мита для країн, які не уклали торговельних угод із Вашингтоном, почнуть діяти з 1 серпня. За його словами, в деяких випадках ставка тарифів може сягнути 60-70%. Очікується, що Білий дім почне розсилати торговельним партнерам повідомлення про розмір встановлених для них мит уже в понеділок.

Трамп також пригрозив додатковим 10-відсотковим тарифом країнам, що підтримують БРІКС.

"Занепокоєння з приводу мит Трампа залишається центральною темою", - зазначає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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