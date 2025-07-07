Barclays підвищив прогноз ціни на Brent до $72 на 2025 рік

Банк Barclays підвищив прогноз ціни на нафту Brent на 2025 рік до $72 за барель (на $6), а на 2026 рік - до $70 (на $10), пояснюючи це покращенням фундаментальних показників попиту, повідомляє Reuters із посиланням на аналітичну записку банку.

«Геополітична напруженість знизилася на тлі чинного перемир'я між Ізраїлем та Іраном, укладеного за посередництва США. Премія за ризик зникла, але, на наш погляд, цінова динаміка відображає кращі, ніж очікувалося, фундаментальні фактори», - зазначили в Barclays.

Попри зростання видобутку в межах ОПЕК+, запаси сирої нафти у світі скоротилися в ІІ кварталі, що свідчить про жорсткіший баланс на ринку. Це зумовлено як сильнішим зростанням попиту, так і слабшим приростом пропозиції поза межами ОПЕК.

Банк також підвищив прогноз зростання світового попиту на нафту на 260 тис. б/д, підкресливши неочікувано високий попит у країнах ОЕСР, зокрема в США. Тут попит, за оновленими оцінками, зросте на 130 тис. б/д - на 100 тис. більше, ніж передбачалося раніше, що пов'язано з погодним фактором на початку року.

Щодо пропозиції, Barclays вказує, що попри плани ОПЕК+ пришвидшити скасування добровільних скорочень, реальне зростання видобутку відстає. У березні-травні 2025 року цільова квота ОПЕК+ зросла на 548 тис. б/д, однак фактичний обсяг видобутку залишився майже незмінним, що покращило рівень дотримання квот.

