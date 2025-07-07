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Нафта падає, оскільки ОПЕК+ збільшує видобуток у серпні більше, ніж очікувалося
08:03 07.07.2025 |
Ціни на нафту в понеділок знизилися після того, як ОПЕК+ здивувала ринки, збільшивши видобуток у серпні більше, ніж очікувалося, а невизначеність щодо мит США та їхнього потенційного впливу на глобальне економічне зростання негативно вплинула на очікування щодо попиту.
О 05:27 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 47 центів, або 0,69%, до 67,83 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate в США коштувала 66,05 долара, подешевшавши на 0,95 долара, або 1,42%.
Організація країн-експортерів нафти та їх союзники, група, відома як ОПЕК+, домовилися в суботу про збільшення видобутку в серпні на 548 000 барелів на добу.
«Збільшення видобутку явно свідчить про більш агресивну конкуренцію за частку ринку і певну толерантність до пов'язаного з цим зниження цін і доходів», - зазначив Тім Еванс з Evans Energy у своїй записці.
Збільшення у серпні є стрибком порівняно з щомісячним збільшенням на 411 000 барелів на добу, яке ОПЕК+ затвердила для травня, червня та липня, і на 138 000 барелів на добу у квітні.
Це рішення поверне на ринок майже 80% з 2,2 млн барелів на добу, які вісім виробників ОПЕК добровільно скоротили, зазначили в записці аналітики RBC Capital на чолі з Хелімою Крофт.
Однак фактичне збільшення видобутку поки що було меншим, ніж планувалося, і більша частина поставок надходила з Саудівської Аравії, додали вони.
Демонструючи впевненість у попиті на нафту, Саудівська Аравія в неділю підвищила серпневу ціну на свою флагманську нафту Arab Light для Азії до чотиримісячного максимуму.
Аналітики Goldman очікують, що ОПЕК+ на наступному засіданні 3 серпня оголосить про остаточне збільшення видобутку у вересні на 550 000 барелів на добу.
Нафта також опинилася під тиском, оскільки американські чиновники повідомили про затримку введення мит, але не надали деталей щодо цих змін.
США близькі до укладення кількох торговельних угод у найближчі дні і повідомлять інші країни про підвищення мит до 9 липня, заявив у неділю президент Дональд Трамп, при цьому підвищення мит має набути чинності 1 серпня.
У квітні Трамп оголосив про введення 10-відсоткового базового мита для більшості країн і вищих «взаємних» мит, що досягають 50%, з початковим терміном дії до цієї середи.
Однак Трамп також зазначив, що ставки можуть коливатися від «можливо 60% або 70% до 10% і 20%», що ще більше заплутує ситуацію.
«Занепокоєння щодо тарифів Трампа залишається головною темою другої половини 2025 року, а слабкість долара є єдиною підтримкою для нафти на даний момент», - зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.
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